Valentina Vignali si è sposata con la tuta: dettagli e foto dell’outfit

Valentina Vignali e Fabio Stefanini sono diventati marito e moglie. I due cestisti si sono uniti in matrimonio, con rito civile, a Pesaro. A sposarli a palazzo Gradari è stato il presidente del consiglio comunale, Enzo Belloni. A colpire è che i due giovani, lei 34 anni e lui 32, si sono presentati all’evento in tuta e indossando scarpe da ginnastica (entrambi hanno scelto le Nike Air Jordan, evidente omaggio alla loro passione per il basket). Pochissimi invitati all’evento, solo la parentela e gli amici più stretti. Dopo la cerimonia, i neo sposi sono tornati a casa dove hanno festeggiato con una torta.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché ex concorrente del Grande Fratello, ha optato per una tuta bianca con cappuccio, mentre Stefanini ha indossato capi d’abbigliamento sportivi scuri. Valentina, però, in qualche modo, ha onorato la tradizione nuziale, sfoggiando il velo. A ricoprire il ruolo di testimone di nozze, ecco Muffin, il golden retriever della coppia.

La grande festa di matrimonio si dovrebbe tenere il prossimo 21 giugno, al Castello di Bracciano. Insomma, il maxi party ci sarà; è solo rimandato. A rivelare il luogo della festa ci ha pensato la stessa Vignali in una recente ospitata da Caterina Balivo nel programma di Rai 1 La volta Buona.

La storia d’amore tra Stefanini e Vignali

Ha ragione Antonello Venditti, è proprio vero che alcuni amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Vignali e Stefanini hanno avuto una love story da ragazzini, nel lontano 2011. Poi si sono persi di vista e ognuno ha fatto le proprie esperienze sentimentali e professionali.

Nell’estate 2024, a distanza di un decennio dalla relazione avuta quando erano poco più che ragazzini, si sono incontrati nuovamente. Ed è ri-scattata la scintilla. Evidentemente sono fatti per stare l’uno accanto all’altra. Da allora i due cestisti non si sono più lasciati un attimo e hanno bruciato tutte le tappe d’amore. Martedì 23 novembre hanno suggellato la loro storia con il matrimonio con rito civile, la prossima estate lo festeggeranno con un grande evento.