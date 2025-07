Un amore da campioni: proposta (originale) di nozze a Valentina Vignali

Avete mai pensato che un amore giovanile potesse, a distanza di tempo, rivelarsi l’amore della vostra vita? È proprio ciò che è successo a Valentina Vignali, che presto si sposerà con Fabio Stefanini, un suo collega e fidanzato storico. I due si sono ritrovati lo scorso anno ed ora sono pronti a creare insieme una famiglia. Qualche ora fa la cestista ha condiviso la proposta di matrimonio attraverso un video sui social ed il post è diventato subito virale ed ha fatto emozionare il web.

La proposta di matrimonio a Valentina Vignali

Un campo da basket, colleghi e amici riuniti e una palla da gioco: la proposta di matrimonio a Valentina Vignali non poteva che avvenire così. Il fidanzato Fabio ha scelto di sorprenderla in un modo davvero originale e speciale, profondamente simbolico che rispecchia totalmente la loro storia d’amore.

Niente cena romantica o classico mazzo di fiori: solo una scatola a forma di palla da basket e un anello al suo interno, emblema del loro amore. Ovviamente Valentina ha detto sì e si è mostrata molto emozionata per la sorpresa.

Le dolci parole della cestista

Quello tra Valentina Vignali e Fabio Stefanini è un amore nato molti anni fa, quando erano poco più che adolescenti, pieni di sogni nel cassetto. All’epoca la loro storia non ebbe successo, i due si lasciarono e presero strade diverse.

Ma, come canta Antonello Venditti, “certi amori non finiscono” e dopo giri immensi, eccoli di nuovo insieme, pronti a sposarsi. Ed è proprio questo che la cestista ha raccontato sui social nel video in cui ha mostrato la proposta di matrimonio ai suoi fan che l’hanno sempre supportata e sostenuta.

Valentina ha rivelato che quando lo ha rivisto l’anno scorso, dopo tanti anni, ha provato la stessa scintilla di un tempo. Oggi, però, i due sono più maturi e sanno ciò che vogliono: stare insieme.

Chi è Fabio Stefanini

Ma chi è Fabio Stefanini, il fidanzato di Valentina Vignali? È un cestista italiano nato a Pesaro, classe 1993. Il ragazzo è molto noto per fare parte di serie minori del basket italiano e per la storia d’amore con la sua collega. Il giovane ha giocato in varie squadre tra Serie B e A2, e qualche tempo fa ha fatto ritorno alla Virtus Kleb Ragusa. Molto seguito sui social, vanta di oltre 11mila follower con i quali condivide alcuni momenti delle sue giornate. Uno degli ultimi post riguarda proprio l’organizzazione della sorpresa per la sua cara fidanzata.