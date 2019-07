Valentina Vignali “seduce” Instagram, anche Ambra Lombardo interviene: la foto

Grande Fratello, Valentina Vignali dopo il reality show di Barbara d’Urso

Dopo la fine del Grande Fratello Valentina Vignali è tornata a casa e ha dovuto fare i conti con qualche chilo di troppo che vuoi o non vuoi nella Casa era quasi scontato prendere; in effetti l’unico ad essere uscito indenne, diciamo così, da settimane e settimane di chiusura in quattro mura in cui c’era davvero ben poco da fare è stato Daniele Dal Moro. Valentina tuttavia è una sportiva e sa bene che con determinazione, impegno e molta disciplina perdere peso non è difficile, e nonostante le solite squallide critiche sull’aumento di peso la sua trasformazione può essere utile a molti dei follower e delle follower che la seguono: in fin dei conti togliere circa dieci chili non è proprio semplice, no? I primi effetti della dieta ferrea che la Vignali sta seguendo si stanno vedendo tutti, e Instagram lo dimostra nel modo più chiaro possibile.

Valentina Vignali provoca su Instagram, i follower impazziscono

Una recente foto molto sensuale dell’ex gieffina su Instagram ha scatenato parecchie reazioni tra i follower che, chi in maniera volgare chi in maniera simpatica, hanno commentato a loro modo davvero sorpresi dalla sua trasformazione; si vede in effetti che la Vignali ha perso vari chili, e di questo ne va orgogliosissima sebbene gli haters non abbiano ancora abbandonato il profilo e talvolta lasciano i soliti commenti carichi di odio che magari possono non toccare lei ma creano senz’altro problemi a chi vive certi conflitti interiori. Anche Ambra Lombardo, che al Grande Fratello ha conosciuto Kikó Nalli, ex marito di Tina Cipollari, è rimasta colpita dal cambiamento di Valentina e dalla foto molto seducente pubblicata sul noto social network: “Quanto sei Ohmmeo qui! Sorema”, ha scritto. Non si può dire insomma che lo scatto non sia piaciuto.

Il futuro di Valentina Vignali dopo il Grande Fratello

Sicuramente Valentina raggiungerà i suoi obiettivi nel corso dei prossimi mesi, e questo sarà senz’altro positivo per tutti coloro che la seguono. Noi ovviamente continueremo a tenerla d’occhio, non per l’aspetto fisico – visto che ognuno è libero di essere come vuole, e sarebbe anche ora di smetterla con questa corsa alla magrezza a tutti i costi – ma per i suoi progetti futuri; al riguardo dite che la vedremo in qualche altro reality show? Intanto vi lasciamo alla foto a cui abbiamo fatto riferimento: