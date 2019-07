Valentina Vignali: “In difficoltà per kg presi. Ecco come dimagrisco”

Valentina Vignali: “Mi sono trovata in difficoltà per i chili presi al Grande Fratello. Sto dimagrendo, ecco come”

Valentina Vignali finito il Grande Fratello ha ripreso a fare costantemente attività fisica per smaltire i chili presi durante il reality. Lungo la chiacchierata che ha concesso ai suoi fan su Instagram, la cestista ha confidato di aver raggiunto i più 13 chilogrammi rispetto al suo peso forma ideale, che si aggira intorno ai 68 kg. Una situazione che mai si era verificata prima d’ora. Tuttavia, nessun allarmismo. Nulla è insuperabile, soprattutto se ci si mette d’impegno e si è guidati da una ferrea forza di volontà.

“Il mio grasso dopo due mesi di Grande Fratello si sta levando, la vostra stupidità invece come va?”

“Il mio grasso dopo due mesi di Grande Fratello si sta levando, la vostra stupidità invece come va?” ha esordito in una Stories la Vignali, lanciando una bella frecciatina a coloro che l’hanno criticata per l’aumento di peso. “Commenti sugli haters finiti – ha proseguito -. Mi piace scherzare su questa cosa. Qualcuno ci sta veramente male. Quindi smettetela di giudicare una persona se è ingrassata o meno. Chiuso il discorso”. L’ex gieffina è passata poi a parlare delle difficoltà avute una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia: “Uscita dal Grande Fratello mi sono trovata in difficoltà con tutti questi chili addosso che non ho mai avuto in tutta la mia vita”. Dunque si è rivolta a coloro che possono essere soggette a una situazione simile alla sua. In particolare alle persone che soffrono di stress da studio, che fanno un lavoro sedentario o che prendono la pillola.

“Ho perso la metà dei chili che dovevo perdere. Ho ancora tanto da lavorare”

Per smaltire i chili acquisiti Valentina ha detto che il rimedio da lei utilizzato è stato quello di allenarsi duramente, dal lunedì al venerdì (sabato e domenica riposo), più volte al giorno. La mattina si dedica al cardio (un circuito di esercizi specifici cardiovascolari che sfruttano l’attività aerobica, cioè l’energia prodotta durante la respirazione), mentre la sera alle sedute di pesi. “Ho cominciato da tre settimane e sono felicissima. Sto avendo risultati pazzeschi e ho perso la metà dei chili che dovevo perdere. Ho ancora tanto da lavorare” ha confessato, specificando che chi vuole intraprendere un percorso simile è bene che si affidi a un professionista del settore. “Sono alta 1,83 e il mio peso forma è 68 kg. Prima di entrare al Grande Fratello ne avevo 2 o 3 in più. Nella Casa ne ho presi 10. Quindi ero a più 13 circa”, ha infine confidato, consigliando che per dimagrire, oltre agli esercizi, è bene seguire una dieta equilibrata.