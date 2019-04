Valentina Vignali: frecciatine a Giorgia Crivello e Francesca Brambilla

Grande Fratello 2019: Valentina Vignali replica all’ex fidanzato Stefano Laudoni

Nuovo scontro a distanza tra Valentina Vignali e Stefano Laudoni. L’influencer ha replicato alle frecciatine che l’ex fidanzato le ha fatto dopo la puntata d’esordio del Grande Fratello 2019. Prima di entrare nella Casa di Cinecittà Valentina ha ricordato con Barbara d’Urso le corna di Laudoni e ha rimarcato che non potrebbe mai ritornare tra le braccia di Stefano, con il quale la relazione è durata ben quattro anni. Una relazione importante, dove si parlava di matrimonio e figli, terminata per un tradimento di Stefano con Francesca Brambilla, modella e soubrette di Avanti un altro su Canale 5. Nel corso della seconda puntata Valentina ha tirato una frecciatina a Francesca, alla quale era legata da un rapporto d’amicizia, e non ha risparmiato stoccate a Stefano e alla sua nuova fidanzata, la fotomodella Giorgia Crivello.

Le parole di Valentina Vignali sul post di Stefano Laudoni

“Senza pa..e. com”, ha sottolineato Valentina Vignali a proposito del post che Stefano Laudoni ha scritto su Instagram dopo la prima puntata del Grande Fratello 16. Pochi minuti dopo la pubblicazione il cestista ha infatti rimosso tutto. Un comportamento che non è particolarmente piaciuto a Valentina. “Se scrivi una cosa poi devi lasciarla stare ed essere un minimo coerente”, ha sottolineato la sportiva, che in passato ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Francesco Monte. La 27enne non è del tutto arrabbiata e dopo la visione del commento ha chiarito: “Ci sta, dai. Non hanno detto niente di che. Non so cosa c’entri lei (Giorgia Crivello che ha risposto ironicamente al post di Laudoni, ndr). Io ho parlato solo di lui ma piace a tutti apparire“.

La frecciatina di Valentina Vignali a Francesca Brambilla

Nello spazio dedicato a Valentina Vignali non è mancata una frecciatina a Francesca Brambilla, la Bona Sorte di Avanti un altro. “La storia tra lei e Stefano è durata tre settimane, cosa poteva fare poverina”, ha rimarcato con un diabolico sorrisetto la concorrente del Grande Fratello 16.