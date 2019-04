Stefano Laudoni e la fidanzata Giorgia rispondono alle accuse di Valentina Vignali

Valentina Vignali al Grande Fratello lancia accuse e frecciatine all’ex Stefano Laudoni

Ieri sera Valentina Vignali è entrata nella Casa del Grande Fratello 16. La cestista è celebre anche per la sua lunga storia d’amore con Stefano Laudoni, oggi suo ex fidanzato. Si sono lasciati dopo cinque anni e mezzo di relazione, quando tutto sembrava andare per il verso giusto è arrivata la rottura. Valentina non ha problemi a parlare del motivo per cui ha lasciato Stefano, anche se stamattina in Casa ha raccontato di averlo perdonato una volta. E infatti ricordiamo che erano tornati insieme per un po’ di tempo. Evidentemente non sono riusciti a ricucire lo strappo e quel tradimento ha rotto in modo definitivo l’incantesimo fra i due.

Stefano Laudoni e la fidanzata Giorgia rispondono a Valentina Vignali: “Imbarazzante”

Dalla passerella del Gf 2019, Valentina ha lanciato frecciatine all’ex fidanzato e poi ha fatto una battuta su di lui. Quando Barbara d’Urso le ha chiesto cosa farebbe se l’ex fidanzato Laudoni bussasse alla sua porta, lei ha risposto dicendo che lo lascerebbe fuori, sotto la pioggia e magari anche con qualche “regalino” in testa di un piccione. Oggi Stefano ha pubblicato una foto in cui compie il gesto di indossare una maglia e la sua fidanzata Giorgia ha commentato così: “Bravo amore copriti la testa con la maglia caso mai ci fossero piccioni nella zona #credici”, e anche tante emoji di risate. Laudoni ha risposto al commento scrivendo “Amore #imbarazzante”, e anche lui emoji che ridono.

Grande Fratello, Valentina Vignali scoprirà i commenti del suo ex fidanzato?

Barbara mostrerà questi commenti a Valentina Vignali al Gf 16 lunedì prossimo? Probabilmente sì, anche perché lei è entrata nella Casa parlando di questa storia e ciò fa pensare che se ne parlerà ancora nelle prossime settimane. Questo nonostante il fatto Stefano Laudoni sia fidanzato con un’altra ragazza e pure Valentina ha un altro fidanzato da circa tre mesi, che oggi ha salutato per tutto il giorno nella Casa.