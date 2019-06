Valentina Vignali, prime parole dopo il Gf: le critiche e il sostegno dei fan

Valentina Vignali dopo il Grande Fratello: le prime parole dell’ex gieffina

Valentina Vignali al Grande Fratello ha perso al televoto contro Erica e Martina e ha lasciato così la Casa più spiata d’Italia. Inizialmente sembrava una dei concorrenti che sarebbe arrivata sino alla finale, eppure il pubblico ha preferito salvare le sue due compagne d’avventura, facendo diventare Martina una finalista. Il programma ha regalato un’ultima sorpresa a Valentina, prima di lasciare la Casa. In questi giorni, la sportiva ha creduto seriamente che il suo attuale fidanzato potesse essersi definitivamente allontanato da lei. Alcuni dettagli l’hanno portata a pensare che Lorenzo aveva chiuso la loro relazione. Barbara d’Urso l’ha invitata ad andare in confessionale, dove ha trovato un telefono. In 30 secondi, il giovane avrebbe dovuto telefonare per avere un chiarimento, ma non è arrivata alcuna telefonata. Ed ecco che non appena Valentina ha raggiunto i suoi compagni nel salotto, con un freeze il fidanzato è entrato nella Casa, mostrando tutto l’amore che prova nei suoi confronti. Subito dopo questa sorpresa, Valentina ha scoperto di non essere una finalista di questa edizione e ora manda un messaggio a tutti i suoi fan, ma anche agli haters.

Valentina Vignali torna a casa e ringrazia tutti i suoi fan: “Grazie di cuore”

Dopo la sorpresa del fidanzato, Valentina registra un messaggio per i suoi fan e per gli haters. L’ormai ex gieffina dichiara di essere finalmente tornata a casa sua e di essersi riappropriata dei suoi social. Non ha, però, dormito per niente, tanto che ammette di sentirsi “tipo morta”. Dopo di che, ci tiene a ringraziare i suoi numerosi fan: “Volevo ringraziare e mandare un bacione fortissimo a tutte le persone che, in queste ore, mi hanno scritto e sostenuto. Grazie di cuore”. Ma non solo, la Vignali non le manda di certo a dire e risponde a tutti coloro che la criticano sul fisico.

Valentina Vignali se la prende con gli haters: le critiche sul fisico

“Un salutone a quelli che mi dicono che sono ingrassata come se io non avessi specchi a casa. Io tra tre settimane, con la dieta e l’allenamento, torno come prima. Voi invece la vostra stupidità e superficialità non so”, dichiara Valentina, che come sempre non risparmia nessuno. La Vignali è consapevole di aver preso qualche chilo all’interno della Casa, tanto che lei stessa l’ha confermato più volte. Ora è pronta a tornare subito in forma e non ci sta alle critiche.