Valentina Vignali, nuova frecciatina dalla fidanzata di Laudoni dopo ultime rivelazioni

Grande Fratello, Valentina Vignali torna a parlare di Stefano Laudoni e la fidanzata Giorgia

Valentina Vignali al Grande Fratello ha parlato ancora del suo passato con l’ex fidanzato Stefano Laudoni. In particolare, oggi la cestista ha raccontato ulteriori dettagli su cosa è successo dopo che è finita la loro relazione. In questi discorsi però è stata inclusa anche Giorgia, la fidanzata di Stefano Laudoni. Nella Casa, Valentina ha rivelato ai suoi coinquilini che le sono arrivati degli stamp di chat tra dei fan e Giorgia stessa. Sono fan dell’ex coppia che a volte hanno commentato le foto di Stefano e Giorgia dicendo che stava meglio con Valentina. Stando a ciò che ha detto la concorrente del Gf, Giorgia avrebbe contattato privatamente questi fan per parlare male di Valentina. Questi stessi fan avrebbero poi inviato le chat alla diretta interessata.

Valentina Vignali, la nuova frecciatina della fidanzata di Stefano Laudoni

Giorgia non ha modo di replicare direttamente, anzi sembrerebbe non avere voglia di farlo. Eppure, fra le righe ha fatto comunque arrivare il suo messaggio. Poche ore fa, infatti, la fidanzata di Laudoni ha postato una foto su Instagram e ha scelto queste parole per accompagnarla: “L’eleganza tace”. Ma non è tutto, perché tra i commenti è spuntato un commento a cui lei ha risposto! “L’eleganza tace… Mentre la stupidità parla sempre a vanvera”, le ha scritto infatti una fan. E lei ha risposto così: “L’ha capito tutta Italia”, con una risata. Puntuale è arrivata anche l’approvazione di Stefano Laudoni, come una settimana fa: “Brava amore”, ha scritto.

Gf, Valentina Vignali parla di Giorgia e lei risponde: confronto in arrivo?

Fino a quando Valentina al Gf continuerà a parlare della sua storia d’amore con Stefano, e della sua attuale fidanzata, bisogna aspettarsi di tutto. La cestista comunque ha aggiunto che le piacerebbe avere un rapporto civile con Laudoni, per questo Barbara d’Urso potrebbe chiedergli di andare nella Casa per una stretta di mano, magari. Se dovesse arrivare Giorgia, chi può saperlo cosa succederà! Una replica di Mila contro Delia?