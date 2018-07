Valentina Vignali lascia Stefano: silenzio rotto, polemica sui soldi

Valentina Vignali lascia Stefano Laudoni: silenzio rotto e prime parole dell’ex corteggiatrice che risponde alla polemica sui soldi

Si sono amati, si sono lasciati, ci hanno riprovato, ma non è bastato, non è durata: Valentina Vignali e Stefano Laudoni si sono detti di nuovo addio. A mettere la parola fine sulla love story è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, stando a quello che ha fatto trapelare l’ex fidanzato, avrebbe perso fiducia nel rapporto, non riuscendo a superare un passato troppo pesante. Oggi la cestista ha rotto il silenzio sulla vicenda. E lo ha fatto via social, più precisamente su Instagram, rispondendo con tono polemico ad alcuni fan che hanno sostenuto l’idea che lei abbia sfruttato i soldi di Stefano durante la relazione.

Stefano Laudoni, parla Valentina: “Non ho bisogno dei soldi di nessuno, non ho mai sfruttato nessuno”

Ieri Laudoni ha fatto sapere che la storia con Valentina, con cui attualmente si trova in vacanza alle Seychelles, è terminata prima della partenza per le isole. Tuttavia, visto l’esborso di denaro già effettuato ha deciso comunque di partire per il mare. Oggi la Vignali ha voluto dire la sua, esprimendosi contro chi l’ha criticata e l’ha etichettata come sfruttatrice: “Dato che qualche psicopatica tra voi si è permessa di dire che ho ‘sfruttato Laudoni per farmi pagare la vacanza per poi lasciarlo’ vorrei ricordare che ognuno ha pagato la sua quota. E abbiamo sempre diviso tutto in 5 anni”. La cestista ha poi aggiunto: “Non ho bisogno dei soldi di nessuno, non ho mai sfruttato nessuno neanche quando avevo 2€ in tasca. Ora che posso permettermi di fare e comprare quello che voglio se volete vi pago un bravo medico così vi fate curare quelle teste bacate che avete!”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Arriva un momento in cui devi decidere…”

Dopo aver disinnescato la polemica soldi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto campeggiare un secondo post sulla sua bacheca Instagram. Un suo bel primo piano con un fiore poggiato sull’orecchio e una didascalia eloquente sul momento che sta attraversando: “Arriva un momento in cui devi decidere: o sei la principessa che aspetta di essere salvata o sei la guerriera che si salva da sè…”.