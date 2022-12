Valentina Vignali, ex volto di Uomini e Donne e del Grande Fratello, ed oggi affermata influencer e cestista, tramite i suoi profili social ha informato sulle sue condizioni di salute. Da tempo la giovane ha a che fare con un tumore alla tiroide. Per questo deve costantemente tenersi monitorata e sottoporsi a controlli puntuali. Pochi giorni fa si è recata a Pisa, nell’ospedale in cui ha trascorso i momenti chiave della sua battaglia con il carcinoma. Nella struttura sanitaria è stata operata ed ha ricevuto le cure. Inoltre, nel polo oncologico dell’ospedale, da tempo fa tappa periodicamente per sostenere le visite e avere un quadro preciso della sua situazione clinica. Situazione che, a check completato, ha poi provveduto a divulgare per filo e per segno sui suoi account tramite un reel.

Valentina Vignali e la battaglia con il tumore: i controlli, le visite e come sta oggi

“Oggi vado a Pisa e vi faccio vedere la routine di controlli che deve fare una persona che ha avuto il cancro”. Così ha esordito l’ex corteggiatrice di UeD che ha poi rapidamente sintetizzato la sua lotta al cancro, da quando è iniziata fino ad oggi: “Breve riassunto: a 21 anni mi è stato diagnosticato un carcinoma alla tiroide. Da là, è iniziata la trafila: ovviamente operazione d’urgenza e cicli di radioterapia. Purtroppo, prima dei cicli di radioterapia, perché io non mi faccio mancare nulla, mi hanno trovato dei linfonodi con metastasi e quindi adesso devo fare dei controlli periodici”.

La Vignali ha poi spiegato che cos’è una metastasi, chiarendo, a coloro che non hanno le idee chiare sul tema, che è un fenomeno per cui le cellule del tumore si spostano dal punto di originale di formazione e migrano da un’altra parte, formando un tumore secondario. Dopodiché, sempre nel video che ha pubblicato su Instagram, la di vede sottoporsi a un’ecografia e, nel mentre, dialogare con il medico.

“Se se resta tutto fermo non facciamo niente – ha spiegato il dottore –. Non conviene fare un altro intervento, anche perché se poi, speriamo di no, dovesse servire in seguito, il collo non è che lo possiamo far operare tante volte. Può dare delle complicanze. Se dovesse crescere allora si fa un ragionamento diverso. Ora, il fatto che sia fermo è una cosa buona”. Valentina ha quindi ricevuto buone notizie: per ora il tumore è tenuto a bada.

Al filmato, l’influencer ha voluto aggiungere una lunga didascalia con la quale ha ulteriormente approfondito alcune tematiche che la riguardano da vicino. Una è quella relativa alla paura: ne ha? “C’è una costante in questi 10 anni di malattia – ha spiegato la Vignali – che non mi abbandona, è sempre la stessa domanda che mi fanno: “Ma tu non hai paura?” No. Non ho paura di qualcosa che non posso controllare. Il cancro fa come gli pare, decide lui, posso avere paura di qualcosa che si affida completamente al caso? Posso combattere ma non avere paura”.

“Quello che ho sempre cercato di fare – ha aggiunto la cestista – è avere il massimo rispetto del mio corpo e della mia vita, con l’alimentazione, lo sport e tutto ciò che di buono posso fare per il resto sarà il caso a decidere come devono andare le cose”.

Valentina Vignali, una vita al massimo perché non sempre viene data una seconda possibilità

Infine la giovane ha raccontato perché vive la vita al massimo e perché ha intenzione di continuare a farlo anche in futuro. “Per questo – ha sottolineato – io intanto vivo alla velocità della luce e faccio tutto quello che voglio fare. Sempre. Anche dalle cose brutte si impara e io qui ho imparato che non sempre c’è una seconda possibilità, quindi se mi sveglio che voglio vedere un posto dall’altra parte del mondo prendo un aereo, se voglio qualcuno glielo dico, se mi va di fare un regalo senza motivo lo compro, se penso qualcosa te lo urlo. Vivo, amo, respiro e mi incazzo all’ennesima potenza. Ed è bellissimo”.