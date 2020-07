Valentina Vignali ‘trasformata’, dimagrimento e ira sull’hater: “No alla droga”

Valentina Vignali è in formissima. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché ex gieffina, si è mostrata orgogliosa in bikini sui propri profili social. Addio chilogrammi più: tutto merito di una nutrizione ben dosata e di molto esercizio fisico. Questa la ricetta che l’influencer ha seguito, affidandosi al consiglio degli esperti. Ricordiamo che la cestista, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, aveva ricevuto diverse (e sciocche, aggiungiamo noi) critiche per via dell’aumento di peso. Aumento dovuto anche ai problemi alla tiroide (la giovane ha sconfitto il tumore alla tiroide anni fa). Oggi la Vignali si prende la sua personale rivincita. Non solo: a coloro che gettano ombre sul suo percorso risponde duramente, non lasciando spazio a malelingue infondate come quelle che hanno insinuato che il calo potrebbe essere avvenuto per l’assunzione di droga. Una battuta poco felice. Anche perché si sa che ai tempi dei social da una battuta può nascere un polverone. Da qui l’intervento fulmineo e rabbioso di Valentina.

Valentina Vignali dimagrita: hater messi a tacere

Innanzi tutto Valentina ha precisato di non aver mai fumato una sigaretta, figuriamoci se ha mai assunto droga. Dopodiché, a colui che su Instagram ha lanciato tale provocazione, ha risposto con il coltello tra i denti domandandogli se mai farebbe una simile domanda a sua madre, alla sua fidanzata, a una sua compagna di università o a sua sorella. L’influencer ha quindi escluso categoricamente di aver mai fatto uso di cocaina, invitando l’hater a riflettere su ciò che viene detto sui social. “Questa non è una giungla”, ha chiosato, mettendo in fretta a tacere le tristi e infondate insinuazioni.

Valentina Vignali e il rapporto con il proprio corpo: la regola d’oro è piacere a se stessi

Da sottolineare che gli hater sono stati un numero esiguo rispetto ai fan che si sono complimentati con la Vignali, considerata da molti come esempio di volontà e tenacia. C’è anche chi ha detto che forse ha perso un po’ troppi chili, auspicando che ne possa mettere qualcuno di più. Dettagli poco rilevanti perché in fin dei conti ognuno deve trovare da sé il proprio equilibrio con il suo fisico. Insomma, prima di piacere al prossimo è bene che ci si piaccia da soli. Tutto il resto è noia, come insegnava Califano.