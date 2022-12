Valentina Vignali, è finita con Lorenzo: perché, l’annuncio e lo sfogo

Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi si sono lasciati, ora è ufficiale. Ad annunciarlo, come segnalato anche da Isa e Chia, è stata la stessa sportiva, poche ore fa, con tre distinte Instagram Stories in cui si è sentita in dovere di fare chiarezza, una volta e per tutte, sulla sua attuale situazione sentimentale.

A quanto pare era ormai da diverso tempo che i fan della coppia avevano mangiato la foglia. L’assenza sospetta di Lorenzo dai social di Valentina, e viceversa, avevano in qualche modo lasciato intendere che i due non stessero in realtà più insieme. Finisce così una storia piuttosto importante, nata nel 2019: i due condividevano da ormai tre anni la loro quotidianità sui social, fra baci, esperienze di coppia e tenerezze, ma evidentemente negli ultimi tempi qualcosa dev’essersi rotto.

Stando a quanto raccontato da Valentina Vignali con la sua lettera ai fan via Instagram Stories, non si dovrebbe essere trattato di un crac sentimentale troppo turbolento. Al contrario, Vignali e Orlandi si dovrebbero essere lasciati in buoni rapporti. Tuttavia, la cestista si è comunque sfogata rispetto all’insistenza dei follower sulla sua vita privata. A quanto pare (e dopo tutto ha ragione) non ha alcuna intenzione di rivivere le stesse situazioni antipatiche venutesi a creare dopo la fine della relazione con il suo storico ex Stefano Laudoni. Qui il post di Valentina Vignali:

“Raga. BASTA. Non sempre le storie vanno bene. Le vite e il lavoro si incastrano e si va d’accordo per sempre. Stop. Non mi metterò a raccontare il mio privato su Instagram, come feci anni fa, nutrendo del gossip becero che non mi è mai appartenuto né interessato fare. Non stiamo più insieme, ci vogliamo bene e ci rispettiamo, abbiamo il cane insieme. Il resto sono cose private che non ho alcun interesse a raccontare a degli sconosciuti quindi smettete di fare domande a me o a lui perché uscirà mai NIENTE sull’argomento.”

Resterà insomma deluso chi si aspettava di leggere da parte di Valentina frecciatine o retroscena curiosi sulla fine del suo rapporto sentimentale con Orlandi. Questa volta, rispetto alla storia con Laudoni, la sportiva se ne rimarrà zitta per il bene di tutti. Per proteggere la sua privacy e quella dell’ex, in effetti, è senza ombra di dubbio la scelta migliore.

I piani di Valentina Vignali per il 2023 saranno quindi stravolti? Non proprio. La cestista, oggi seguitissima influencer su Instagram, ha tenuto a specificare che ha ancora intenzione di acquistare un nuovo appartamento a Milano il prossimo anno come aveva anticipato ai suoi seguaci. L’unica differenza sostanziale, ovviamente, è che ci andrà a vivere tutta da sola.