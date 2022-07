Stefano Laudoni e Giorgia Crivello si sono sposati: foto e dettagli

Stefano Laudoni e Giorgia Crivello sono marito e moglie. Lungo la giornata di sabato 23 luglio, il cestista romano e l’influencer milanese si sono sposati. Tutto è filato liscio, con la modella 33enne che è stata travolta dalle emozioni appena è giunta nel luogo in cui si è sposata. Una location all’aperto, dove ha trovato il suo Stefano ad attenderla. L’ingresso in scena della giovane, che ha versato lacrime commosse, è stato accompagnato dalle struggenti note di Your Song, brano immortale di Elton John. L’arrivo del cestista invece ha avuto come tappeto musicale la romantica Alta Marea di Antonello Venditti.

Per quel che riguarda gli abiti, Giorgia ha sfoggiato un vestito bianco, come da tradizione, con strascico (ma non vistoso). Per Stefano abito elegante, scuro, con cravatta anziché papillon. “Ci siamo, mancano poche ore al momento più importante della mia vita. È tanto che aspettavo questo giorno meraviglioso e non potevo chiedere donna migliore. L’amore per me è quella condizione in cui la felicità di un’altra persona è essenziale alla tua felicità come per me la tua. Io per te ci sarò sempre vita mia. Ci vediamo tra poco. 23-7-2022”. Così Laudoni sul suo profilo Instagram poche ore prima del matrimonio.

Le tappe della love story tra Giorgia Crivello e Stefano Laudoni

L’incontro tra Giorgia e Stefano è avvenuto a Natale del 2018, dopo che lui ebbe un breve ritorno di fiamma con la sua ex Valentina Vignali. I due hanno subito capito che sarebbe stata ‘la volta giusta’, ossia la storia di una vita. E infatti da allora non si sono mai lasciati. Ora hanno coronato la loro unione, scambiandosi le promesse nuziali. Viva gli sposi!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Laudoni (@stefanolaudoni)

Ex celebri: le storie passate di Giorgia e Stefano

Giorgia Crivello, prima di legarsi al cestista, è stata parecchio chiacchierata dal gossip del Bel Paese per via di un flirt con Valentino Rossi (oggi l’ex asso della Moto Gp condivide un amore profondo con la modella Francesca Sofia Novello che lo ha reso padre della piccola Giulietta). Anche Laudoni non è estraneo alla cronaca rosa nostrana. Fu infatti molto chiacchierato quando visse una lunga storia con la collega Valentina Vignali, la quale, oltre a essere una cestista, è una nota influencer e personaggio televisivo. Finì al centro del gossip anche per dei presunti flirt con Francesca Brambilla e Jennifer Casula (ex corteggiatrice di Ivan Gonzalez a Uomini e Donne).