Stefano Laudoni e la modella Giorgia Crivello si sposano

La proposta di matrimonio di Stefano Laudoni per Giorgia Crivello

A un anno dal primo appuntamento è già tempo di fiori d’arancio per Stefano Laudoni e Giorgia Crivello. Il noto giocatore di basket ha deciso di sorprendere la fidanzata con una romantica proposta di matrimonio. Durante una cena con amici lo sportivo si è inginocchiato davanti alla Crivello e le ha fatto una romantica dichiarazione. Stefano ha poi tirato fuori l’anello e chiesto a Giorgia di diventare sua moglie. Proposta che la Crivello ha prontamente accettato, del tutto stupita da questo dolce gesto, arrivato a sorpresa pochi giorni prima di Natale. Al settimo cielo anche i fan della coppia, che hanno sempre creduto in questa relazione nonostante le critiche e malelingue.

Stefano Laudoni dimentica Valentina Vignali e sposa Giorgia Crivello

Dopo un solo anno insieme Stefano Laudoni ha capito che Giorgia Crivello è la donna della sua vita. E per questo ha scelto di fare alla modella una romantica proposta di matrimonio durante le festività natalizie. Il cestista è stato fidanzato per ben sei anni con Valentina Vignali. Una storia tormentata, costellata da più di un tradimento, e finita in maniera burrascosa. I due si sono lanciati numerose frecciatine e accuse solo qualche mese fa, in occasione della partecipazione della Vignali al Grande Fratello di Barbara d’Urso.

Stefano Laudoni e Valentina Vignali sono andati avanti con le rispettive vite

Dopo la fine della loro convivenza, Stefano e Valentina sono andati avanti con le rispettive vite. Laudoni è pronto a sposare Giorgia Crivello mentre la Vignali è felice accanto al nuovo fidanzato, il fotografo Lorenzo.