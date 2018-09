Valentina Vignali approda su Rai 2: in progetto una rubrica tutta sua?

Valentina Vignali arriva su Rai 2 con l’aiuto del Pancio e di Enzuccio

Valentina Vignali entra ufficialmente a far parte di Rai 2. Ad annunciarlo non è la stessa sportiva, ma anche la pagina ufficiale della seconda rete di Rai. In particolare, nella giornata di ieri, Valentina ha chiesto pubblicamente l’aiuto dei suoi amici Pancio ed Enzuccio per entrare a far parte di questa rete televisiva. Infatti, i due lavorano già per questo canale e, dunque, la loro parola potrà aiutare Valentina a entrarci. Con la sua simpatia, pare proprio che la Vignali sia riuscita a convincere la nota rete televisiva. Insieme al Pancio e a Enzuccio hanno raggiunto l’azienda, proprio per parlare di una sua possibile partecipazione a qualche programma. I tre hanno condiviso dei video divertenti su questo colloquio, che poi si è concluso con Valentina che ringrazia il Pancio in modo ironico. Sebbene inizialmente sembrava tutta una messa in scena, ecco che arriva il video ufficiale di Rai 2 che annuncia l’entrata di Valentina nella propria rete.

Valentina Vignali si propone su Rai 2: la rete televisiva accetta la sua proposta

La Rai autotizza l’entrata di Valentina Vignali nella seconda rete del canale televisivo. Dunque, la sportiva è riuscita a raggiungere anche questo grande obbiettivo. Ha fatto sapere i dettagli attraverso le Stories di Instagram condivise con la complicità del Pancio e di Enzuccio. Proprio ieri, riferendosi alla sua voglia di entrare a far parte della Rai, Valentina condivideva un’idea molto particolare sui social. Dopo aver notato quanto sta accadendo sui social per la storia di Sara Affi Fella e Nicola Panico, alla Vignali è venuto in mente un progetto. Scendendo nel dettaglio, Valentina vorrebbe creare una rubrica dedicata proprio al pubblico, dove tutti potranno esprimere la propria opinione sugli scandali che accadono nel mondo della tv.

Valentina Vignali vuole una rubrica tutta sua dedicata al pubblico

Dunque presto vedremo una rubrica di Valentina su Rai 2? Ancora non è stato reso noto quale sarà il compito che svolgerà la Vignali nella nota rete televisiva. Sicuramente la sua positività e la sua voglia di parlare con il pubblico riuscirà a darle un’altra opportunità nella televisione. Non ci resta che attendere novità su questa nuova rubrica.