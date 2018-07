Valentina, Temptation Island: prime parole dopo la rottura con Oronzo

Temptation Island, Valentina e Oronzo: le prime dichiarazioni della De Biasi

Valentina ha deciso di lasciare Temptation Island da sola. La fidanzata di Oronzo ha dichiarato di essere stufa di stare male per colpa dell’atteggiamento di Carinola. In ogni caso, nel corso della prossima puntata vedremo un secondo falò di confronto tra i due. I telespettatori sono curiosi di capire se la De Biasi abbia deciso di fare un passo indietro e perdonare ancora una volta il suo uomo. Al momento, sui social sembrano tifare tutti per una rottura definitiva. Sul web sono davvero tante le critiche arrivate nei confronti del ragazzo. Mentre si attende con ansia seconda puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, la diretta interessata ha rotto il silenzio con una Instagram Story.

Valentina De Biasi dopo Temptation Island: messaggio di ringraziamento al pubblico

Valentina De Biasi ha deciso di rompere il silenzio social e di scrivere un messaggio a tutti i suoi sostenitori. A quanto pare la ragazza ha dato una bellissima prima impressione alla maggior parte del pubblico di Canale 5. La fidanzata di Oronzo si è infatti mostrata come una donna spontanea, innamoratissima, fedele, dolce e anche molto genuina. Di fronte alle sue lacrime, sono tante persone che sono accorse in sua difesa. Questa mattina, la De Biasi ha deciso di ringraziare tutti e di rispondere anche ai pochi che invece l’hanno criticata. “Volevo ringraziare tutti voi per le belle parole che avete speso su di me… siete stati in tanti! #perlecritichesticaz…!”

Valentina e Oronzo dopo Temptation: come è andata a finire?

Oronzo ha chiesto a Filippo un nuovo secondo confronto con Valentina. Carinola ha preso coscienza dei suoi tanti sbagli e ha deciso di chiedere scusa alla sua fidanzata una volta per tutte. Nella seconda puntata di Temptation Island scopriremo come è andata a finire. Intanto, il ragazzo ha perso le staffe sui social contro le innumerevoli critiche mosse nei suoi confronti durante la messa in onda di ieri in prima serata.