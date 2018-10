Valentina Rapisarda, frecciatina ad Andrea Cerioli: il trono? “Quello che voleva”

Andrea Cerioli nuovo tronista di Uomini e Donne: la reazione dell’ex fidanzata Valentina Rapisarda

Andrea Cerioli è il nuovo tronista di Uomini e Donne: è ufficiale. Il bolognese, che già era stato nel programma anni fa e che è tornato recentemente alla ribalta grazie a Temptation Island Vip, è stato presentato al pubblico durante l’ultima registrazione del Trono Classico. In passato, come molti ricordano, il percorso di Cerioli tronista non era finito nel migliore dei modi. Andrea aveva lasciato la trasmissione senza scegliere e con Valentina Rapisarda, una sua corteggiatrice, si era fidanzato solo una volta uscito dal programma. Con quest’ultima, tuttavia, le cose non hanno funzionato comunque. Dopo un paio di anni, infatti, i due si sono lasciati. La sua opinione sul trono bis di Cerioli, però, Valentina Rapisarda l’ha voluta dire lo stesso oggi.

Il popolo del web, si sa, è molto curioso ma Valentina Rapisarda, su Instagram ha chiarito subito di non voler molto parlare di questa cosa. La stessa, sollecitata dai suoi follower, ha comunque voluto mandare un messaggio chiaro e conciso al suo ex fidanzato. “L’unica cosa che dico, e poi chiudo perchè è una cosa che non compete me, è che sono felice per l’altra persona (ovvero Andrea, ndr) perché era quello che voleva” ha affermato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, lanciando così una chiara frecciatina a Cerioli. Lui, ovviamente, per molto tempo sarà impossibilitato a rispondere direttamente alla ragazza. La cosa, se e quando ne verrà a conoscenza, lo turberà?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: Ott 30, 2018 at 1:04 PDT

Uomini e Donne, Ivan Gonzalez tronista: Valeria Marini sua consigliera

Insieme a Cerioli, come emerso dalle prime anticipazioni di Uomini e Donne emerse oggi, ci sarà un altro tentatore, ovvero: Ivan Gonzalez. Il loro, nello specifico, sarà un trono a tempo. Il che vuol dire che dovranno decidere prima di una data prestabilita (come già accadeva anni fa). La vera novità, però, riguarda la presenza di Valeria Marini. La showgirl, infatti, parteciperà alla trasmissione, organizzando una sorta di festa finale in prossimità della scelta dei sue ragazzi).