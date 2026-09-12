Valentina Ferragni sul Pandoro gate: “Non lasciavamo andare Chiara in bagno da sola, avevamo paura”

Valentina Ferragni, ospite al podcast One More Time, ha raccontato diversi retroscena della sua famiglia. Particolarmente delicati i passaggi relativi al ‘Pandoro gate’ che ha travolto la sorella Chiara. In quel periodo l’ex moglie di Fedez non veniva mai lasciata sola dai suoi familiari, nemmeno per andare in bagno. C’era il timore che potesse compiere gesti assurdi. Valentina ha anche parlato ampiamente della seconda stagione della serie The Ferragnez, muovendo critiche tutt’altro che velate a Fedez.

Valentina Ferragni sul ‘Pandoro gate’: “Non lasciavamo sola Chiara nemmeno in bagno”

“Noi sorelle, nostra mamma e nostro papà siamo andati in soccorso di Chiara. Non voleva uscire di casa, non voleva mangiare. Eravamo sempre con lei, non la lasciavamo da sola neanche per andare in bagno. Cercavamo, non per forza di parlare sempre, ma di supportarla con la presenza”, ha spiegato Valentina in riferimento al periodo successivo allo scoppio del ‘Pandoro gate‘.

Il sostegno a Chiara avveniva con piccoli gesti. Ad esempio una sera Valentina aveva cenato a casa sua e poi era andata a trovare la sorella, la quale le confessò che non aveva mangiato nulla dal giorno precedente. Così chiese: “Mangiamo qualcosa insieme?”. Valentina, nonostante fosse già sazia, accettò di consumare un pasto con la sorella, così da esserle da supporto. Ha inoltre raccontato che diverse volte lei, sua sorella Francesca e sua madre Marina Di Guardo si sono fermate a dormire da Chiara per non farla sentire sola.

“Ci siamo uniti per una cosa che comunque faceva stare male lei, ma anche ovviamente noi”, ha spiegato Valentina, aggiungendo che per mesi ha fatto fatica ad aprire Instagram: “La prima cosa che usciva era qualcosa su Chiara, sempre, tutti i giorni, per mesi. I miei commenti erano solo commenti di odio”. In quelle settimane la famiglia Ferragni non sapeva come uscire da quell’incubo e passava le giornate a discutere su come e cosa comunicare all’esterno.

“In quel momento Chiara era divisiva in Italia», ammette. All’interno della famiglia si discuteva continuamente su come comportarsi: «Noi passavamo le giornate a capire cosa dire, come dirlo. Sentivamo chiunque”, ha confidato l’influencer. “Però è finita e lei sta meglio“, ha chiosato in riferimento a Chiara.

Valentina Ferragni e le critiche sul corpo: “Sono tranquilla”

A One More Time, Valentina ha anche parlato delle tante critiche ricevute sul suo aspetto estetico. “Io ricevo spesso giudizi sull’aspetto fisico, non tanto su quello di cui parlo, sulla personalità”, ha sottolineato, citando alcune offese scritte dagli hater: “Sei grassa, sei obesa, dimagrisci”. Giudizi che l’hanno ferita, ma non l’hanno spezzata. Anzi l’hanno resa più forte e consapevole di sé.

Un ruolo fondamentale lo ha avuto anche chi le vuole davvero bene: “Grazie anche alle tante persone vicine che mi amano e mi hanno tanto amato, questo non mi ha fatto modificare ad oggi il rapporto che ho con me. Anzi, sono molto tranquilla”.

La critica a Fedez per la serie The Ferragnez

Che Valentina Ferragni non avesse particolarmente apprezzato la seconda stagione di The Ferragnez lo si era capito nella primavera del 2023, durante la messa in onda del prodotto su Prime Video. Non sfuggì infatti che la sua presenza fu ridotta al minimo. Un fatto alquanto strano, visto che nella prima stagione fu una presenza fissa.

“La serie tv è stata fatta e voluta soprattutto da Federico e poi anche da Chiara. È la cosa che infatti mi è dispiaciuta tantissimo della prima stagione ed è il motivo per cui poi io non l’ho più rifatta”, ha raccontato ancora a One More Time Valentina, la quale ha poi dichiarato che, a suo dire, nelle nuove puntate c’era un problema non di poco conto. Ossia? Come veniva presentata la famiglia Ferragni, costantemente messa a confronto con quella del rapper milanese. Per lei, dietro a questa ricerca dello scontro-paragone, c’era Fedez.

“Non mi era piaciuto per niente il modo in cui veniva raccontata questa storia – ha riflettuto Valentina – Il modo in cui si trattavano le persone con assoluta superficialità e non si voleva conoscere niente, si voleva solo vedere le differenze delle famiglie, come se una fosse una famiglia normale e l’altra no”.

E ancora: “Per me è strano dovermi giustificare che io, mamma e le mie sorelle siamo una famiglia unita”. Il punto è che la narrazione offerta ha attirato alcune pesanti critiche alle Ferragni. Qualcuno le ha persino definite “una mafia“. “Quando in realtà siamo semplicemente persone che decidono di esserci l’una per l’altra”, ha rimarcato Valentina.

“Mi fa strano – ha continuato – che si prendano dei comportamenti di persone che si vogliono bene, comportamenti di unione, amore ed educazione, come se fossero strani. Come quando dicono: “Ah, nella vostra famiglia le persone che entrano devono essere testate dalla vostra mamma”, come se fosse una burattinaia e noi fossimo sotto di lei”.

Secondo Valentina alcune vicende andavano trattate diversamente, come ad esempio i “confessionali“, usati per lanciare stoccate senza che i diretti interessati potessero esprimersi. “Avevamo detto: non diciamo cose che non vogliamo dire, non facciamo gli stron*i, non siamo all’interno di un reality show che uno deve prevalere sull’altro”, ha spiegato l’influencer. Il risultato finale in post produzione, però, ha dato uno spaccato ben differente rispetto a quello che era stato pensato negli accordi iniziali.

Un esempio di ciò che l’ha ferita? “Francesca per me è una delle persone più acculturate che esistono su questa terra, una studiosa, un chirurgo… Sentire dire che mia sorella non sa neanche cosa sia una biblioteca, senza poter avere modo di rispondere a quella cosa, è brutto”. E ancora: “In una puntata in cui noi eravamo a casa di Chiara e Federico a registrare sentire dire: “Loro sono sempre in mezzo, non ci lasciano mai da soli, sono sempre con noi come delle sanguisughe”. Quando noi quel giorno eravamo state chiamate da Amazon perché dovevamo essere lì per registrare! Non c’era modo di poter ribattere”.

La scelta di andarsene

Valentina, dopo aver compreso come era stata strutturata la seconda stagione, decise di defilarsi: “C’era sempre e solo un punto di vista. Nessun altro aveva modo di poter replicare. Ed essere anche lì solo “la sorella di Chiara, rompipalle, che sta in mezzo sempre alla loro famiglia, che non ha una vita, che non sa niente”… perché devo espormi e fare una seconda stagione? Per farmi buttare fango in faccia dalle persone?”. A seguire le sue orme furono anche la sorella Francesca e mamma Marina. Anche loro lasciarono la scena.

La separazione dei genitori

Valentina ha parlato anche della separazione dei genitori, avvenuta quando lei aveva dieci anni. “Tornassi indietro, dico sempre che sarebbe stato meglio se l’avessero fatto prima”, ha commentato, aggiungendo che ci sarebbero state meno discussioni in famiglia. Quando ci fu la rottura, Marina Di Guardo dovette affrontare anche il problema della propria autonomia finanziaria. Si rimboccò le maniche e la raggiunse, dando un grande insegnamento alle figlie: “Non smettete mai di lavorare per un uomo, cercate di essere sempre indipendenti perché l’indipendenza vi dà la libertà”.