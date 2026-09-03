Chiara Ferragni pronta a cambiare lavoro, ecco cosa vuole fare: la confidenza fatta agli amici

Il peggio è ormai alle spalle, Chiara Ferragni è tornata a sorridere e avrebbe in progetto di immergersi in una nuova avventura professionale. L’influencer e imprenditrice digitale cremonese sta pian piano riemergendo dal periodo buio in cui era piombata a causa del famigerato Balocco gate, che l’ha messa al tappeto dal punto di vista dell’immagine, e a causa della separazione da Fedez, che le ha lasciato ferite profonde interiori. Secondo quanto scrive Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, la 39enne starebbe pensando di reinventarsi in parte in ambito lavorativo. Lo avrebbe confessato ad alcuni amici stretti. E in quale iniziativa vorrebbe lanciarsi? Non vorrebbe lasciare gli amati social, ma avrebbe intenzione di abbracciare un nuovo filone rispetto a quello della moda: starebbe valutando se è il caso di diventare una travel blogger.

Chiara Ferragni vorrebbe cambiare lavoro: l’idea di fare la travel blogger

“Agli amici più stretti ha confidato che intraprendere il lavoro di travel blogger potrebbe essere un’opportunità che la affascina e non poco”, ha riferito Parpiglia. In effetti, rispetto alla moda, si tratta di un altro tipo di business e di un altro mercato. Senza dubbio Ferragni partirebbe avvantaggiata, essendo un’amante dei viaggi e già conoscendo a menadito i meccanismi dei social. Non resta ora che attendere di vedere se comincerà a fare resoconti più dettagliati delle sue ‘gite’.

L’amore con José Hernandez e le presentazioni in famiglia

A proposito di periodo buio alle spalle, l’influencer è tornata anche a sentire le farfalle nello stomaco. Dopo il divorzio da Fedez ha avuto una storia travagliata con Giovanni Tronchetti Provera. Si sono frequentati per mesi, poi, per motivi mai raccontati pubblicamente, la relazione è finita su un binario morto. Ma a volte, come recita un famoso proverbio, se si chiude una porta si apre un portone. E quel portone ha il nome di José Hernandez.

Si tratta di un fascinoso manager colombiano con il quale Ferragni fa coppia da qualche mese. I due continuano a mostrarsi innamoratissimi sui social. Nelle scorse ore si è ulteriormente capito che fanno sul serio. Chiara, dopo una vacanza in Perù, si è spostata in Colombia. E nel Paese latino americano ha conosciuto la famiglia del compagno. “Benvenuta nella nostra famiglia. Speriamo che ti senta come a casa tua”, hanno scritto in una lettera i parenti di José nell’accogliere la 39enne.