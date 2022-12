Valentina Ferragni spiega perché è finita con Luca Vezil

Valentina Ferragni ha aperto il suo cuore ai fan e ha spiegato il motivo per cui è finita con Luca Vezil. I due hanno formato per anni una coppia solida e affiatata, molto seguita sui social network. In virtù del loro amore forte e sicuro la sorella di Chiara e l’ex fidanzato non hanno mai accettato la proposta di Maria De Filippi a partecipare a Temptation Island. Mai hanno voluto mettere in discussione il loro rapporto sincero.

Poi, però, l’improvvisa rottura, che nessun follower si aspettava. A qualche settimana dall’annuncio ufficiale la cognata di Fedez ha rivelato su Instagram, con un video, cosa è davvero accaduto con Luca Vezil:

“Come coppia c’erano degli alti e bassi. Io personalmente non ho mai voluto condividere i bassi con nessuno ma purtroppo c’erano. Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi. Penso che una volta che prendi consapevolezza e ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene da lì già stai meglio”

Perché si sono lasciati Valentina Ferragni e Luca Vezil

Valentina Ferragni ha dunque ammesso di stare bene, di riuscire a fare quello che le piace senza pensare troppo al giudizio degli altri. Ha ripreso in mano la sua vita e sta conoscendo nuovi lati inediti della sua personalità. Stando alle sue parole pare chiaro che a chiudere la storia sia stata l’influencer, che ha preferito andare avanti senza Luca Vezil, con il quale il rapporto non era più intenso e coinvolgente come una volta.

Il ragazzo, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con la famiglia Ferragni, non ha ancora commentato l’ultima confidenza dell’ex fidanzata. Di recente ha però chiarito di non avere un nuovo amore. Lo stesso ha fatto Valentina Ferragni: si è parlato di un flirt con l’attore spagnolo Alvaro de Juana ma i due sono solo buoni amici e nulal più.

La sorella di Chiara Ferragni vuole godersi questo momento di singletudine, dedicandosi al lavoro, agli amici e alla famiglia. Valentina è una zia amorevole per Leone e Vittoria ma pure per Edoardo, il figlio di Francesca Ferragni nato lo scorso giugno.

Un anno fa Valentina Ferragni ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute: è stata operata per rimuovere un carcinoma sulla pelle. Un tumore maligno, di cui per fortuna la ventinovenne è riuscita ad accorgersi in tempo.