Valentina Ferragni si racconta: un figlio con Luca, la gelosia verso Chiara e le critiche

Valentina Ferragni criticata per il suo aspetto fisico: la risposta dell’influencer

Valentina Ferragni è la sorella minore della più famosa Chiara e a lei è stata dedicata la copertina dell’ultimo numero del settimanale Grazia. Sulle pagine del settimanale inoltre si legge una bella e lunga intervista a Valentina. Si è raccontata in tutto e per tutto, ha parlato del suo fidanzato Luca Vezil e del rapporto con sua sorella Chiara. Ma prima di tutto, Valentina ha risposto alle critiche che purtroppo le arrivano sui social e che riguardano il suo aspetto fisico. La Ferragni junior ha raccontato che le capita, come tantissime altre ragazze, di guardarsi allo specchio e non piacersi ogni tanto. Anche prima di un servizio fotografico, ma poi pensa che non è la moda a creare problemi bensì sono le persone stesse che criticano. Lei sa di non rappresentare l’idea della perfezione, ma si piace così e sta bene con sé stessa. Ed è questa la cosa più importante. E soprattutto piace al suo fidanzato Luca!

Valentina Ferragni risponde alle critiche sul suo aspetto fisico

Questa la risposta di Valentina alle critiche: “Mi dispiace che la mia normalità sia considerata come anormale. Fino a qualche tempo fa le ragazze vedevano le modelle, tutte molto magre, e cercavano di imitarle. Ma oggi non è più così: bisogna essere sé stessi. Non mi sento sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più. Magari dimagrirò, vado in palestra, ma di fatto mi godo la vita. […] So che non posso piacere a tutti”. A proposito del suo fidanzato Luca Vezil, Valentina ha raccontato che litigano come tutte le coppie normali, ma si amano molto. Si sono conosciuti in Grecia, lei aveva 17 anni e lui 18. Si sono visti per pochi istanti davanti a un negozio, si sono scambiati i contatti Facebook e poi non sono riusciti a vedersi più a vedersi. L’incontro è avvenuto a Milano, dopo aver parlato per circa tre anni per telefono, e da quel momento non si sono più separati.

Valentina Ferragni e Luca Vezil, figlio in arrivo?

Stanno insieme da sei anni e vivono insieme al loro cane, Pablo. Pensano a un figlio? Ecco la risposta di Valentina: “Né io né Luca siamo pronti. Ho 26 anni e prima voglio raggiungere dei traguardi personali. Sarà perché mia madre ha avuto me e le mie sorelle molto giovane e ha sempre detto: ‘Fate la vostra vita, poi i figlio verranno. Ma non rinunciate a voi stesse e a quello che volete diventare'”. Insomma, Valentina Ferragni e Luca Vezil non diventeranno genitori molto presto, questo appare chiaro!

Valentina Ferragni gelosa della sorella Chiara? La risposta

A proposito di sua sorella Chiara, invece, la Ferragni più piccola ha detto che lei rimarrà sempre la sua “numero uno”. E poi ha aggiunto: “Abbiamo le stesse passioni, è la mia guida. […] Ma ognuna ha la sua personalità, la sua strada”. Sono molto unite e non c’è alcuna rivalità fra loro né Valentina è stata mai gelosa di Chiara, neanche da piccola. A questa domanda, infatti, ha risposto così: “Volevo fare quello che facevano le mie sorelle più grandi, ma non ero gelosa. O forse l’ho rimosso”. Valentina ha un’altra sorella Francesca e un fratello di 7 anni, solo da parte di padre, di cui hanno parlato solo recentemente.