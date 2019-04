Chiara Ferragni ha un fratello: la fashion blogger ne parla per la prima volta

Chiara Ferragni fratello, la foto con Leone svela tutto

In queste ore si sta parlando molto del fratello di Chiara Ferragni. Se fino a oggi sapevate che la fashion blogger più famosa al mondo aveva solo due sorelle, Valentina e Francesca, da adesso in poi potrete aggiornare le vostre conoscenze su di lei. Chiara Ferragni ha un fratello più piccolo ed è stata una foto pubblicata tra le stories di Instagram a svelare tutto. Nella foto c’è il fratellino di Chiara insieme a Leone, che altri non è che suo nipote. Fra i due bimbi ci sono pochi anni di differenza, Leone lo chiamerà zio appena inizierà a parlare. Non si sa molto sul fratello della Ferragni, ma oggi è stata lei a parlarne per la prima volta!

Chiara Ferragni parla di suo fratello per la prima volta: il commento

“Leo gioca con mio fratello”, ha scritto Chiara sulla foto di cui vi abbiamo appena parlato (anche se lei lo ha scritto in inglese!). Sapeva bene che queste sue parole non sarebbero sfuggite, ma la Ferragni non ha problemi a dare spiegazioni sulla sua vita e infatti è ciò che è successo. A dire il vero, non ha problemi neanche a rispondere – in modo epico – agli haters! Ma torniamo al fratello Ferragni. Sotto a una delle sue ultime foto su Instagram, qualcuno si è interrogato con stupore: “Ma… Il fratello della Ferragni?”. A questo commento, Chiara ha risposto così: “È il figlio di mio padre, in realtà è fratellastro ma è come se fosse mio fratello”. Queste parole della moglie di Fedez chiariscono tutto.

Chiara Ferragni ha un fratello: la rivelazione e tutta la verità

I genitori di Chiara Ferragni sono separati da qualche anno e il papà ha avuto un figlio con un’altra compagna. Ecco perché Chiara ha parlato di fratellastro. Anche se, a tutti gli effetti, come ha detto lei stessa, il termine giusto da usare è semplicemente fratello: Chiara Ferragni ha stupito tutti con questa rivelazione, non ci sono dubbi!