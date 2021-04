Valentina Ferragni rivela: “Ho una patologia, l’insulinoresistenza”

Valentina Ferragni, 28 anni, sorella minore della nota influencer Chiara, di recente, tramite i suoi profili social, ha reso noto di soffrire di una particolare patologia chiamata insulinoresistenza. La scoperta è giunta dopo che si è sottoposta a delle analisi cliniche che non hanno dato i risultati sperati.

“Le analisi non sono andate bene, ho una patologia più grave del previsto”, ha spiegato nelle scorse ore la giovane cremonese, aggiornando i suoi followers di Instagram (sulla piattaforma social vanta quasi 4 milioni di fan). Nella fattispecie la ragazza ha raccontato che circa quindici giorni fa ha sostenuto delle analisi, i cui esiti le sono stati resi noti nelle scorse ore.

A questo punto Valentina ha dichiarato di soffrire di una condizione che colpisce non poche ragazze, diverse delle quali spesso non si rendo conto neppure di averla. Si tratta dell’insulinoresistenza che, ha sempre spiegato la Ferragni, non è nemmeno semplice da diagnosticare, come riferitole dalla sua dottoressa di fiducia.

Secondo la versione di Valentina, il medico che l’ha seguita è stata “bravissima” perché ha compreso in fretta “qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito”. “Ho una patologia in una forma più grave del previsto. Si chiama insulinoresistenza“, ha concluso la sorella di Chiara assicurando ai fan che a breve spenderà più parole sulla vicenda che la riguarda.

Per quel che concerne l’insulinoresistenza, in medicina, si intende la bassa sensibilità delle cellule all’azione dell’insulina. Una condizione che può portare a diabete mellito di tipo 2. Le cause possono essere ormonali (le più comuni), genetiche, o farmacologiche.

Chiara Ferragni, non solo moda: lo scontro con la politica lombarda dopo il post al vetriolo contro la Regione

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni, spalleggiata dal marito Fedez, ha rilasciato delle ‘rumorosissime’ dichiarazioni sull’operato della Regione Lombardia in riferimento alla campagna vaccinale. Campagna che stenta a decollare. Le reazioni del mondo politico, in particolare di alcuni esponenti della Lega, sono state dure. A ciò è seguita la controreplica del rapper.

Il post della Ferragni, quello attraverso cui ha criticato nettamente la Regione amministrata da Attilio Fontana, è stato preso letteralmente d’assalto su Instagram. L’intervento ha generato oltre 1,2 milioni di like e più di 30mila commenti, proiettando in tendenza sui social la tematica ‘vaccini – Regione Lombardia’