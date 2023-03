Nuovo amore per Valentina Ferragni. A distanza di cinque mesi dall’annuncio della fine della lunga storia d’amore con Luca Vezil, l’influencer sembra aver voltato definitivamente pagina. In questi ultimi giorni, l’imprenditrice non si è mostrata sui social, il che ha fatto molto insospettire i suoi seguaci, abituati ad essere costantemente aggiornati sulla quotidianità della giovane cremonese. Ebbene, la pagina esperta di gossip “The Pipol” ha rivelato il motivo dietro questa assenza: Valentina starebbe godendosi una vacanza a Tulum, in Messico, in compagnia di un misterioso uomo. Il portale, infatti, ha beccato la sorella di Chiara Ferragni in discoteca intenta a scambiarsi focosi baci ed effusioni con un ragazzo. Dopodiché, la mattina dopo, la coppia sarebbe stata intravista anche in piscina durante un momento di relax. Ma chi è questo misterioso giovane che ha fatto ribattere il cuore della piccola di casa Ferragni?

Chi è il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni

Secondo quanto riportato da “The Pipol”, la nuova fiamma di Valentina Ferragni si chiama Matteo Napoletano. Originario di Castelfranco Veneto, vive a La Miranda, una località nei pressi di Los Angeles, dove frequenta la “Biola” University. Si tratta di un ragazzo molto più giovane dell’influencer: lui è nato nel 2001 e ha quindi 22 anni, mentre Valentina ha festeggiato recentemente il suo 30esimo compleanno. Matteo non appartiene al mondo dello spettacolo e non lavora sui social, difatti il suo profilo Instagram conta solamente 7.000 followers. In questa fuga romantica, i due sono apparsi più volte nei locali della riviera Maya mano nella mano e in atteggiamenti molto complici, come si evince dagli scatti pubblicati dalla pagina gossip su Instagram. Nelle foto in questione, la Ferragni, vestita con un mini abito rosso, balla insieme a Napoletano scambiandosi dei passionali baci.

La fondatrice del brand di gioielli “Valentina Ferragni Studio” è uscita da poco da una relazione di 9 anni con l’influencer Luca Vezil, con cui è stata dal 2014 al 2022. I due sembravano innamoratissimi, per questo la rottura ha colto di sorpresa i loro numerosi followers. In ogni caso, Luca sembra essere un capitolo chiuso: il cuore di Valentina Ferragni pare battere per Matteo Napoletano. Adesso non resta che aspettare per scoprire se l’influencer deciderà di confermare la relazione sui suoi profili social, dato è stata ormai colta in flagrante.