Valentina Ferragni, replica con Matteo agli hater: Chiara dice la sua

Valentina Ferragni ha reso ufficiale la sua relazione con Matteo Napoletano e la foto condivisa è andata subito in tendenza. Infatti, si tratta del primo post ufficiale che la sorella di Chiara Ferragni condivide sul suo profilo Instagram con il fidanzato. L’influencer si è lasciata andare anche a una battuta inerente alla loro differenza d’età. E non sono mancati i commenti da parte delle sue sorelle.

Ma andando con ordine, Valentina ha condiviso una foto che la ritrae sorridente abbracciata al nuovo fidanzato. Ad attirare l’attenzione è la didascalia: “Young (or should I say younger?), wild & free” – “Giovane (o dovrei dire più giovane?), selvaggio e libero”. Si sa davvero molto poco di Matteo Napoletano, ciò che è diventata nota immediatamente è l’età.

Un numero, che ha evidentemente attirato l’attenzione degli hater. Infatti, tra le righe si percepisce l’intenzione di voler replicare alla polemica. Questo perché Matteo ha 22 anni, mentre Valentina ne ha 30. Si tratta di un dettaglio innocuo, ma che ha dato una ‘scusa’ ai leoni da tastiera per polemizzare.

Attraverso la foto condivisa dalla mamma, Marina Di Guardo, si è subito compreso che Matteo è già stato accolto dalla famiglia Ferragni. E oggi ne danno conferma le sorelle, Francesca e Chiara Ferragni. “E i paparazzi muti”, ha commentato la prima, ironicamente. “Felicissima per voi. Meriti di sentirti così sorellina”, ha invece scritto Chiara, dando prova che Valentina è davvero molto felice con il nuovo fidanzato Matteo.

I due si trovano in vacanza ai Caraibi e proprio in questi giorni si è accesa una nuova polemica per l’influencer. Gli hater sono tornati all’attacco e l’hanno accusata di essere solo la sorella di Chiara: “Hai mai lavorato in vita tua? A parte fare la sorella della Ferragni”. L’accusa non è passata inosservata agli occhi di Valentina, che ha replicato.

La Ferragni ha prontamente risposto: “Sì, dal 2015 che mi sono laureata lavoro e faccio un lavoro che mi piace tanto e pensa un po’ che magia, pago pure tutti gli anni le tasse allo Stato! Grazie per l’interesse”.

Valentina Ferragni, anche Luca Vezil ha ritrovato l’amore

Dopo 9 anni di relazione, Valentina Ferragni e Luca Vezil nell’autunno del 2022 hanno annunciato la rottura. La fine della loro storia d’amore ha, inevitabilmente, fatto soffrire entrambi. Lei ne ha parlato di recente, spiegando anche i motivi che hanno portato la rottura. Ora, però, entrambi hanno riaperto il loro cuore. Mentre la sorella di Chiara ha ufficializzato la sua relazione con Matteo, da ormai diversi mesi Luca ha una storia con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Virginia Stablum.