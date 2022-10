By

Valentina Ferragni sta regalando un colpo di scena dietro l’altro. Prima la rottura improvvisa con Luca Vezil, dopo una relazione lunga nove anni, poi una nuova storia d’amore. Stando agli ultimi gossip riportati su Twitter dalla giornalista Claudia Cabrini, e ripresi da The Pipol, la sorella minore di Chiara starebbe frequentando un’altra persona.

Non uno sconosciuto bensì un attore spagnolo: Alvaro de Juana, new entry della serie tv Elite – presto disponibile sulla piattaforma streaming Netflix – con il ruolo di Didac. 19 anni, e dunque più giovane di Valentina Ferragni di ben dieci anni, de Juana ha iniziato a lavorare da bambino, dividendosi tra televisione, cinema, teatro e sala di doppiaggio. In Spagna la grande popolarità è arrivata nel 2019, quando ha lavorato nella soap opera Amar para siempre.

Al momento non ci sono foto ufficiali o altre conferme di questa presunta liaison tra Valentina Ferragni e Alvaro de Juana. I diretti interessati non hanno né confermato né smentito. Il segui su Instagram, da parte di entrambi, è però ben visibile. Non solo: dopo aver annunciato la separazione da Luca Vezil, la Ferragni è volata a Madrid, che su Instagram ha definito la sua città del cuore. Guarda caso nella capitala spagnola vive proprio de Juana…

Stando alle indiscrezioni la scintilla tra Alvaro de Juana e Valentina Ferragni sarebbe scoppiata di recente a Ibiza, complice alcuni amici in comune. Sul profilo Instagram dell’attore si trovano anche alcune foto a Capri scattate la scorsa estate: Alvaro ha trascorso alcuni giorni in Italia. Forse con la Ferragni? Sarà tutto vero? Per molti lo spagnolo potrebbe essere stata la causa che ha portato all’addio tra Chiara e Luca Vezil, dopo tanti anni insieme.

Valentina e Luca, fino a poco tempo fa tra le coppie più solide dello showbiz italiano tanto da rifiutare un invito a partecipare a Temptation Island, hanno parlato di decisione sofferta senza però fornire troppi particolari. Dopo l’annuncio la cognata di Fedez è volata in Spagna e su Instagram si è mostrata più sensuale che mai.