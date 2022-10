Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati: “Decisione sofferta”

Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati, è ufficiale. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, all’improvviso e senza particolari indizi di sorta, se non forse per il fatto che avessero passato separati le loro ultime vacanze. I due influencer, sempre impegnati in giro per il mondo fra eventi e sponsorizzazioni di lusso, hanno annunciato la fine del loro rapporto con una Instagram Stories: parole identiche, pubblicate sui rispettivi profili, che avranno di certo lasciato senza parole i loro follower.

Luca Vezil e Valentina Ferragni sembravano essere fatti l’uno per l’altra e si erano sempre fatti vedere insieme felici e sorridenti, con tanti interessi e progetti in comune. Evidentemente, ad un certo punto qualcosa in loro si è rotto e si sono ritrovati costretti ad ammettere che fra di loro non avrebbe più potuto funzionare. Sul suo profilo, Valentina Ferragni ha scritto:

“Dopo tanti anni condivisi insieme, io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci sarà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è tanto sofferta.”

Alle dolorose e pacate parole di Valentina Ferragni ha fatto subito eco Luca Vezil, con un comunicato parallelo esattamente identico rispetto a quello dell’ormai ex fidanzata. Una strategia social già vista all’estero e intrapresa da molte celebrità che hanno chiuso le loro relazioni in modo consensuale.

Il 2022 come anno dannato per le coppie: ecco tutte le rotture sentimentali eccellenti

Non c’è dubbio rispetto al fatto che questi ultimi mesi abbiano rappresentato un vero e proprio inferno per tutti i romantici più inguaribili. Non si contano ormai più, infatti, le rotture sentimentali eccellenti che sono finite di recente sulle prime pagine dei giornali di gossip.

Indubbiamente, il crac sentimentale più discusso è stato quello fra Ilary Blasi e Francesco Totti, che si sono separati dopo 20 anni di relazione. Tra i vip che in tempi non sospetti si sono detti addio ci sono stati anche Andrea Nicole e Ciprian Atfim, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, Fred de Palma e Beatrice Vendramin, Arisa e Vito Coppola, Vanessa Incontrada e il compagno Rossano, Wanda Nara e Icardi, Marco Carta e Sirio e Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Una vera e propria strage, e ora la stessa sorte è toccata anche a Valentina Ferragni e Luca Vezil!