Lulù Selassié diventa scrittrice dopo il Grande Fratello Vip

Non solo musica nel futuro di Lucrezia Lulù Selassié. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo la popolarità acquisita grazie al reality show di Canale 5, sogna di affermarsi nel mondo delle sette note ma anche in quello letterario. L’ex fiamma di Manuel Bortuzzo ha annunciato nel corso di una diretta su Instagram che vuole diventare scrittrice e che sta lavorando al suo primo libro.

La principessina etiope ha spiegato di essere da sempre una grande amante della lettura e di voler condividere con i suoi follower, aumentati esponenzialmente nel giro dell’ultimo anno, questa grande passione. Lulù ha dunque rivelato che a breve lavorerà su una rubrica dedicata proprio ai libri.

La sorella di Clarissa e Jessica ha inoltre raffermato che sta scrivendo un libro, un’idea che ha da tempo ma che solo ora è riuscita a concretizzare e definire meglio. Lulù Selassie ha ammesso:

“Il libro non uscirà presto, è ancora in fase di preparazione, ma non vi preoccupate, ve lo dirò io quando uscirà. Non vedo l’ora”

E chissà se ci sarà un capitolo dedicato anche a Manuel Bortuzzo…Oggi Lulù Selassié è single ma la delusione avuta con l’ex nuotatore non è stata facile da digerire. I due non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto dopo l’esperienza condivisa al Grande Fratello Vip.

In questi mesi Lulù ha dovuto fare i conti pure con un’altra delusione importante: l’esclusione dal cast della nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Le sorelle Selassié erano date per favorite ma all’ultimo sono state scartate dalla produzione insieme a Maria Teresa Ruta e alla figlia Guenda Goria.

I gossip su Deddy

Di recente si era parlato di un flirt tra Lulù Selassié e Deddy, il cantante diventato popolare grazie ad Amici di Maria De Filippi. L’ex gieffina ha però precisato che il cantante è solo un amico, una persona a cui vuole molto bene e con la quale condivide il grande amore per la musica.

Lulù non ha esitato a definirlo un fratellino sia per lei sia per le sue sorelle Clarissa e Jessica. A quanto pare Lucrezia non ha alcuna intenzione di buttarsi tra le braccia di un altro ragazzo dopo la fine della chiacchierata love story con Manuel Bortuzzo.