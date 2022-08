By

C’è un flirt in corso tra la principessa e il cantante? L’ex gieffina vip spiega dettagliatamente come stanno le cose

Lucrezia ‘Lulù’ Selassié e Deddy, al secolo Dennis Rizzi, stanno assieme? Nelle scorse ore, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi sono stati travolti da voci gossippare che hanno sussurrato di un presunto flirt in corso. L’indiscrezione è cominciata a rimbalzare sui siti di cronaca rosa e sui social dopo che la principessa di origini etiopi si è mostrata in un bagno che si è scoperto essere quello della casa del cantante. Così è partito il tam tam: si sono sprecate una miriade di congetture e la questione è schizzata in tendenza su Twitter. Alla fine, a fare chiarezza, ci ha pensato la giovane princess che, lungo la serata di sabato 20 agosto, ha spiegato nel dettaglio quali sono i reali rapporti che ha con l’artista.

Lulù ha aperto il box domande tra le sue Stories Ig e puntualmente è arrivata quella su Dennis Rizzi. “Ti metteresti mai con Deddy?”, ha domandato un fan, evidentemente al corrente del gossip dilagante. La Selassié ha così colto la palla al balzo per offrire delucidazioni sul legame che ha con il musicista. “No, perché è un mio amico. Gli voglio molto bene, è una persona vera e poi abbiamo la stessa passione per la musica. Lui è diventato il nostro fratellino”, ha concluso la principessa, con tanto di tag alle sorelle Clarissa e Jessica, a testimoniare che Rizzi ha un ottimo rapporto anche con il resto della family Selassié.

Chi sperava nella nascita di una nuova love story ‘vip’ resta quindi a bocca asciutta: non c’è alcuna relazione in rampa di lancio, soltanto un’amicizia.

Lucrezia è reduce dalla love story con Manuel Bortuzzo. Un amore ultrà chiacchierato e finito in un mare di polemiche: a decidere di porre fine alla relazione è stato il nuotatore. Secondo la Selassié, però, all’origine della scelta non ci sarebbe stato Manuel, bensì la sua famiglia.

Giucas Casella, che ha conosciuto entrambi i giovani all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, in una recente intervista radiofonica ha raccontato che la principessa è ancora oggi innamoratissima di Bortuzzo. Peccato che il suo sentimento non sia ricambiato: il triestino considera la vicenda sentimentale con la princess morta e sepolta, the end!