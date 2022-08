GF Vip, Lulù non dimentica Manuel e lo chef sbotta contro Signorini: clima teso

La principessa non riesce a smettere di pensare a Bortuzzo. Intanto un concorrente dato per certo al GF Vip 7 se la prende con Signorini

Manuel Bortuzzo continua ad essere amato da Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè. Peccato che il nuotatore abbia smesso di ricambiare da tempo il dolce sentimento della principessa, parola di Giucas Casella. Nel frattempo il noto chef televisivo Simone Rugiati, dato come papabile concorrente del Grande Fratello Vip 7, sbotta, smentendo la sua partecipazione al reality show con toni duri e mettendo nel mirino Alfonso Signorini con delle esternazioni sarcastiche e velenose. Ma si proceda con ordine.

Il ‘mago’ Casella, nelle scorse ore, è intervenuto nel programma radiofonico Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli. L’ex inquilino del GF Vip 6 ha spiegato di essere rimasto in contatto con tutti gli ex concorrenti con cui ha affrontato l’avventura televisiva nel loft di Cinecittà. Dopodiché ha rivelato qualche chicca sulle coppie sbocciate nella Casa più spiata d’Italia,

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano “sono una bella coppia, sono stupendi insieme”, ha assicurato il mentalista. Discorso differente per Lulù e Bortuzzo. Come è noto i due si sono promessi amore incondizionato durante la messa in onda del reality show. Poche settimane dopo la fine del programma, però, Manuel ha piantato in asso la principessa. Un fulmine a ciel sereno che ha disorientato sia i fan della coppia sia la stessa Selassiè che, a detta di Casella, non ha ancora smesso di pensare al nuotatore.

“Lulù è una ragazza stupenda ed esigente, uscendo però dalla casa le cose cambiano. Se me lo aspettavo? Sinceramente nì. Manuel mi ha dato tanta carica, chi non lo amerebbe? È unico. Ho notato la diversità, lei è particolarissima, ama tutt’ora ancora Manuel. Io le dico di dimenticarlo, ma lei non lo dimentica. Non fa altro che pensare a lui, ha tante persone che la vogliono, ma niente. Arriverà un amore per Lulù”.

Giucas ha speso delle parole anche per la nuova opinionista, Orietta Berti. La cantante sostituirà Adriana Volpe, facendo coppia con Sonia Bruganelli: “Orietta è stato il mio primo amore. Avevo vent’anni, ero giovanissimo. L’ho conosciuta ad uno spettacolo, lei è rimasta incantata dalla mia bellezza mi ha detto. Orietta dove va va, è amatissima, la vedo benissimo al Grande Fratello“.

Di recente è uscita la notizia che il ‘mago’ entrerà a far parte del team di Avanti un Altro, popolare quiz show condotto su Canale Cinque da Paolo Bonolis. Sulla questione Giucas ha fatto il finto tonto: “Si? Non lo sapevo. Mi fa piacere sentirmi dire questo. Lo conosco il programma, ma non so nulla. Però non posso dire di no a Sonia Bruganelli”.

Capitolo Simone Rugiati – GF Vip 7. Pochi giorni fa Alfonso Signorini ha postato una foto di un cappello da chef, a cui ha fatto seguire questa didascalia: “In arrivo gustosi pranzetti nella Casa del GF Vip”. Alcuni presunti ben informati hanno affermato che l’indizio si riferisse a Rugiati. Il diretto interessato non ha preso affatto bene la questione ed è sbottato.

“Signorini e signorine non lo faccio tranquilli. Fate ridere tutti”, ha chiosato, riprendendo un post della pagina fan del GF Vip che lo dava come prossimo inquilino. Non pago della battutaccia, alla medesima pagina fan si è rivolto in modo tutt’altro che garbato: “We sfig…ti. Sono settimane che mi scrive gente che dice che farò il GF Vip. Siete imbarazzanti e ridicoli. Salutate Signorini da parte mia… Io con voi non ho nulla a che fare”. Messaggio forte e chiaro.