Bortuzzo in Africa, Lulù registra la sua prima canzone: flop in arrivo

Quando inizierà la nuova edizione del Grande Fratello Vip e sarà trascorso un anno dal primo incontro tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Sin da subito, la principessa ha mostrato il suo interesse nei confronti del nuotatore, diffidente e lontano dal suo mondo. Nessun tipo di riavvicinamento tra i due ex concorrenti del reality show di Alfonso Signorini, che anzi sono sempre più distanti. L’ultimo incontro è avvenuto al centro di Ultimo, al Circo Massimo di Roma. Dopo di che, Manuel e Lulù non si sarebbero più rivisti.

La rottura è arrivata mesi fa, a distanza di poco tempo dalla conclusione del programma. Tutto sembrava procedere a gonfie vele e tanti erano i progetti che avevano scelto di portare a termine insieme. Eppure improvvisamente Bortuzzo ha deciso di annunciare la fine della loro relazione, che ha poi causato non poche polemiche. In tutto questo caos, Manuel e Lucrezia Selassié non sono riusciti a mantenere un rapporto sereno. Le differenti aspirazioni si notano proprio in questi giorni: stanno trascorrendo le vacanze estive in modo completamente diverso.

Il giovane Bortuzzo ha deciso di vivere una nuova esperienza partendo per l’Africa, in compagnia di alcuni amici. Com’è possibile percepire dagli scatti condivisi sui social, il nuotatore si sta divertendo e, allo stesso tempo, rilassando tra safari e incontri con squali e pinguini. Una scelta differente per quest’ultima fase dell’estate è stata presa dalle sorelle Selassié.

In particolare, Lulù si sta dedicando alla musica e alla carriera a cui tanto aspira, quella di cantante. Infatti, si trova in sala registrazione per il suo primo singolo. Ma ancora prima di uscire il brano si rivela già un flop! Sono tanti i volti del mondo dello spettacolo che si cimentano in questo settore portando a casa solo delusioni e scarsi risultati.

Molti usciti dai reality show tentano di prendere questa strada, ma in realtà registrano insuccessi e questo potrebbe accadere anche a Lulù Selassié. Fare il cantante non è un gioco o una cosa da poco. L’aspirazione di questi personaggi televisivi di conquistare stadi e radio è percepita oramai come una trovata trash, poco apprezzata.

Non resta ora che attendere per scoprire questo primo singolo della principessa, su cui non ci sono chiaramente grandi aspettative!