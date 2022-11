Luca Vezil ha davvero già dimenticato Valentina Ferragni dopo una storia così importante, durata ben 9 anni? In mattinata, sembrava che la risposta a questa domanda fosse sì. L’affascinante influencer, noto per il suo fisico statuario, era stato pizzicato dalla rivista Chi a un party in compagnia di una bella ragazza. Ma la verità, a quanto pare, sta da un’altra parte.

Negli scatti pubblicati in anteprima dalla nota rivista di gossip, Luca Vezil veniva ritratto (travestito da militare per Halloween) vicino ad un’affascinante sconosciuta. Fra i due, perlomeno stando alle foto, sembrava semplicemente esserci della complicità. In nessuna delle foto spuntate sul giornale diretto da Alfonso Signorini, infatti, erano presenti baci o altri atteggiamenti molto più intimi.

In effetti, le conclusioni di Chi, in mancanza di altre prove, si sono dimostrate decisamente affrettate. Come riporta Fanpage, nella sezione dei commenti della pagina The Pipol Gossip che ha ripreso gli scatti di Chi è apparso un commento di Luca Vezil stesso che, infastidito, ha fatto chiarezza.

Stando alla versione ufficiale dell’ex di Valentina Ferragni, dunque, non ci sarebbe nessuna nuova fiamma nella sua vita. O, per meglio dire, quella non sarebbe la sua nuova fidanzata, ma semplicemente una persona con cui si è messo a parlare ad un party durante la notte delle streghe. Luca Vezil ha commentato semplicemente: “Era una festa di Halloween e siamo usciti a fumare una sigaretta (io non fumo) con questa ragazza ed altri amici ma le foto fatte ad hoc funzionano meglio, giusto?.

Valentina Ferragni: smentita anche la sua presunta fiamma

Vezil non è l’unico a cui sia stata attribuita una relazione del tutto fasulla. Anche la sua ex fidanzata, di recente, è stata accostata ad un’altra persona, questa volta ben più conosciuta. La travel blogger Claudia Cabrini aveva scritto che la sorella di Chiara Ferragni aveva a quanto pare trovato il suo sostituto per Luca Vezil nell’attore spagnolo Alvaro de Juana, noto per la serie Netflix Élite

La Ferragni, in ogni caso, aveva tenuto a smentire le voci circolate online con una simpatica Instagram Stories con protagonista il suo cagnolino Pablo.

Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno annunciato la loro rottura lo scorso 12 ottobre, con una Instagram Stories congiunta. I due, in base a quello che hanno scritto, sono ancora in buoni rapporti.