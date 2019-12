Valentina Ferragni e le critiche, il fidanzato Luca Vezil: “Solo invidia”

Luca Vezil difende la fidanzata Valentina Ferragni dalle critiche su Instagram

Nell’ultimo periodo non sono mancati gli attacchi a Valentina Ferragni, sorella minore della più famosa Chiara. La web influencer è stata presa di mira più di una volta per il suo fisico. Critiche che la giovane si è fatta scivolare addosso e alle quali ha risposto ora il fidanzato Luca Vezil tramite un’intervista al settimanale F. Luca, pure lui web influencer, tiene molto a Valentina, alla quale è ormai legata da ben sei anni. I due vivono in simbiosi: non solo condividono lo stesso lavoro ma vivono anche insieme. Una relazione che è cresciuta col tempo e che oggi è sempre più forte e intensa.

Le parole di Luca Vezil sulla fidanzata Valentina Ferragni

“Un attacco a lei è un attacco a me, senza giri di parole. A volte mi arrabbio, mentre lei riesce a mantenere la calma e mi aiuta a riderci su, tanto da spingermi a rispondere ironicamente ad alcuni commenti. Valentina è una ragazza stupenda, ma per invidia e bassezza di livello, c’è chi si attacca al suo aspetto fisico. È una ragazza in piena salute e, lasciatemelo dire, molto sensuale“, ha dichiarato Luca Vezil alla rivista edita da Cairo Editore. “Io e Vale ci diciamo tutto, nel bene e nel male, perché in due si gioisce il doppio e si soffre la metà. Dopo sei anni ci amiamo ancora come il primo giorno e forse anche di più”, ha aggiunto il ragazzo.

Chi sono Valentina Ferragni e Luca Vezil

Luca Vezil ha 28 anni, è laureato in Igiene dentale e lavora come web influencer. Valentina Ferragni ha 23 e fa parte della TBS Crew, la società della sorella Chiara.