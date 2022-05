Valentina Ferragni e la diagnosi errata: “Tematica non bella, tutto da rifare”

Valentina Ferragni, la sorella della più celebre fra le influencer e giovani imprenditrici italiane, ha aggiornato i suoi milioni di follower via Instagram nelle scorse ore riguardo alle sue attuali condizioni di salute.

Qualche mese fa, Valentina Ferragni aveva rivelato di essersi dovuta sottoporre ad un’ operazione chirurgica per rimuovere quello che si è rivelato essere un tumore maligno. All’inizio, l’influencer pensava che si trattasse di un semplice brufolo fin troppo ostinato. Quando si è resa conto che c’era qualcosa di strano e che quel puntino si trasformava nel corso del tempo, Valentina Ferragni si era decisa a farsi visitare.

In men che non si dica, la sorella di Chiara Ferragni era finita sotto i ferri dei medici, asportando il tumore. Ora la piccolina di casa Ferragni dovrà sottoporsi a dei controlli di routine per assicurarsi di non avere più brutte sorprese in futuro.

Il primo controllo a questo proposito Valentina Ferragni l’ha fatto proprio ieri. Sulle sue IG Stories l’influencer ha spiegato che ormai la cicatrice che ha sulla fronte è quasi del tutto sparita. Il risultato è stato ottenuto con una cura certosina e un’attenzione particolare che la Ferragni dovrà riservare al segno sulla pelle ancora per un po’. “La costanza nel curarlo tutte le sere con la crema e il cerotto, nel mettere sempre la crema protettiva 50 su tutto il viso e nel non espormi al sole (sempre col cappello) ha fatto in modo che sia praticamente invisibile ormai” ha commentato Valentina.

Se quel problema di salute risulta essere ormai risolto, non lo stesso possiamo dire per un altro disturbo di cui Valentina Ferragni soffre. Quest’oggi, la donna ci ha svelato un’altra “brutta notizia” che avrebbe di certo preferito non trattare più.

Valentina Ferragni e la diagnosi errata di insulinoresistenza

A inizio aprile la sorella di Chiara Ferragni aveva raccontato di soffrire di insulinoresistenza. Si tratta di una patologia che comporta una bassa sensibilità delle cellule all’azione dell’insulina e che, potenzialmente, può portare al diabete mellito di tipo 2.

Dopo aver effettuato altri esami i dottori le hanno confermato che la prima diagnosi si era in realtà rivelata essere non corretta. “Gli esami in cui mi si diagnosticava l’insulinoresistenza sono fallati e praticamente nulli (non entro nel dettaglio perché è una tematica molto lunga e non molto bella” ha spiegato Valentina. Adesso, dunque, è tutto da rifare: la speranza è ovviamente che tutte le nuove analisi risultino negative e che la Ferragni possa tornare a tirare un sospiro di sollievo.