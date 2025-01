Valentina Ferragni, deja-vu: tolto un neo, l’appello: “Controllatevi”

Valentina Ferragni ha sempre sottolineato l’importanza della prevenzione. A distanza di tempo dalla rimozione di quello che sembrava un normale brufolo ma si scoprì essere un tumore della pelle, la sorella di Chiara si è ritrovata oggi in una situazione molto simile. Poche ore fa, infatti, Valentina ha postato sulle sue stories di Instagram una foto che la ritrae con del ghiaccio in testa: sguardo fresco e disteso e una scritta che vale più di tante altre parole. Che cosa le è successo? A quanto pare l’influencer e imprenditrice oggi ha rimosso un neo sulla testa (ecco perché il ghiaccio). Sull’esito dell’intervento non si sa nulla, ma è lei che vuole tranquillizzare i suoi follower: “Non dovrebbe essere nulla questa volta…”. Poi la chiosa fondamentale: “Controllatevi sempre“.

Nuovo intervento per Valentina Ferragni, che però tranquillizza

Una storia soltanto, nulla di più: Valentina Ferragni ha condiviso un attimo della sua quotidianità per aggiornare le persone che la seguono e per raccontare quanto ha appena vissuto. Questa volta l’influencer si è trovata a “tu per tu” con un neo, probabilmente sospetto, situato sulla testa. Questo ha portato a una scelta decisiva: rimuoverlo. Non si conoscono i dettagli dell’accaduto, ma sappiamo quanto Valentina sia sensibile a questo tipo di situazioni, specialmente dopo la scoperta del tumore alla pelle dello scorso 2021. Ai tempi si trattava di un carcinoma basocellulare localizzato sulla fronte, mentre questa volta non si conosce la natura del neo, ma lei tranquillizza il suo pubblico con una frase piena di positività.

Ai tempi disse che la sua missione era quella di “diffondere l’attenzione sui tumori della pelle” e il suo racconto si era trasformato in un importante messaggio di impegno verso la prevenzione:

Ho rimosso un brufolo che era sotto la mia pelle per quasi un anno e ha iniziato a cambiare un mese prima dell’intervento. I medici non riuscivano a dire cosa fosse prima dell’intervento, e hanno scoperto che era un carcinoma basocellulare, un brutto cancro alla pelle.

Chiaramente quell’episodio ha acceso in Valentina un riguardo in più nei confronti del cambiamento del suo corpo. Oggi, infatti, l’influencer si osserva molto di più e fa molto più caso ad aspetti che prima tendeva a “minimizzare”. La rimozione di questo neo sulla testa, quindi, è un chiaro simbolo di prevenzione. Con altissima probabilità non si tratterà di nulla di grave, ma quando la certezza non è proprio al centesimo, è sempre importante agire.

L’importanza della prevenzione secondo Valentina Ferragni

Fare caso ai dettagli: è questo il segreto di Valentina Ferragni. La rimozione di quest’ultimo neo e la condivisione sui social dell’intervento rappresenta un atto di grande importanza: “99,9% tutto bene! Controllatevi sempre!“.

Insomma, un’altra sfida per l’influencer, che però appare tranquilla e sorridente.