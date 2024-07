Valentina Ferragni colpita e affondata: il video-risposta di Garance

Sembra assomigliare sempre più alla soap opera Beautiful quello che accade tra Fedez e Chiara Ferragni. L’ultima vicenda riguarda proprio la nuova fiamma di lui e la risposta piccata che ha lasciato tutti basiti. Fedez infatti da qualche tempo si frequenta con la modella Garance Authié. Tra loro non si capisce se ci sia qualcosa di serio ma la relazione continua placidamente da tempo. Lei di recente ha sfilato per la casa di moda Marciano. Alla sfilata era presente anche la sorella di Chiara Ferragni, ovvero Valentina. Ha fatto il giro del web la faccia della Ferragni junior alla vista della modella. Una faccia che non lascia molto all’immaginazione.

Fino ad ora Garance non si era esposta e non aveva commentato. Poi ha deciso di rispondere a tono mostrando un video. Che poi, se ci pensiamo bene, è la risposta più giusta a chi con i video social ha creato la propria carriera. Insomma Garance posta sulla propria pagina Instagram un video della sfilata. Ma il particolare non sfugge ai più attenti. Infatti il video riprende esattamente il momento in cui passa davanti a Valentina Ferragni. E non solo! Garance rallenta il video proprio nel momento preciso in cui si vedono Valentina Ferragni e l’amica.

La risposta di Garance Authié alle smorfie di Ferragni Junior

Non sappiamo esattamente che tipo di rapporto ci sia tra Garance e Fedez. Quello che sappiamo di certo è che i due si frequentano spesso e che lei sia stata paragonata, per somiglianza, a Chiara Ferragni. Non deve essere piacevole, per chi inizia una storia, sentirsi paragonata continuamente all’ex del nuovo ragazzo. Poi c’è da dire che alla sfilata di Marciano le facce di Valentina Ferragni hanno fatto il giro del web (vedi anche Valentina Ferragni incontra la fidanzata di Fedez: reazione e video). Insomma Garance ha trovato un modo elegante per dire a tutti: ”Guardate che ci sono anche io e sono pronta a difendermi!”.

In tutto ciò Chiara Ferragni continua la sua politica da brava ragazza sedotta ed abbandonata. La buona samaritana che incontra i suoi follower ovunque ed è subito pronta a fare una foto con loro. Una politica che, diciamocelo, non sta funzionando molto e rischia di collassare con tutto il suo impero. In attesa di scoprire quale sarà la prossima mossa dei vari protagonisti ci godiamo la soap opera dei “nuovi Ferragnez”.