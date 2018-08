Valentina Dallari di Uomini e Donne si racconta: il messaggio dell’ex tronista e la sua personale battaglia conto l’anoressia

Quest’ultimo anno non è certo stato semplice per Valentina Dallari. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha dovuto fare i conti con un brutto mostro: l’anoressia. Oggi, però, il periodo più buio e critico per la Dallari sembrerebbe essere passato fortunatamente. La ragazza, infatti, ha deciso di seguire un percorso specifico mirato alla guarigione e, tuttora, cerca di tenere aggiornati i propri fan sui traguardi raggiunti. Raccontare a chi la segue quello che ha passato è stato sicuramente un grande gesto di coraggio e autenticità. L’ultimo messaggio in merito al suo stato di salute e alle sue piccole (ma grandi) conquiste, per esempio, Valentina lo ha pubblicato su Instagram qualche minuto fa. “Arriva un punto in cui ti ritrovi ad un bivio. Un punto in cui, con inquietante lucidità e freddezza, devi decidere se vuoi davvero morire o ricominciare a vivere”, queste le parole con cui l’ex volto noto di Uomini e Donne ha scelto di iniziare il suo lungo racconto.

“Per quanto paura ti facciano entrambe le strade” ha continuato l’ex tronista “Quello è esattamente il punto in cui capisci che tu in quel limbo tra la vita e la morte in cui ti sei incastrata non vuoi più appartenere”. Nel suo messaggio, poi, la Dallari ha scritto: “Di strade ne hai solo due. Abbandonarti al tuo stesso lento suic..io […] Con tutte quelle regole, quelle imposizioni, quegli assurdi e lenti calcoli matematici. Oppure affrontare la vita. Ti fai prendere per mano, da un lato da chi ha le competenze per aiutarti. Dall’altro lato da chi ti ama […] Procedi da sola verso la tua rinascita. Rinasci, prima di tutto, nutrendoti”.

Valentina Dallari: “Quando ricominci a mangiare ti puoi sentire sbagliata”

Valentina Dallari, oltre ai motivi che l’hanno spinta a curarsi, ha oggi spiegato anche come si è sentita quando dal tunnel dell’anoressia, piano piano, è iniziata ad uscire. “Quando ricominci a mangiare il mondo ricomincia a colorarsi. Quando ricominci a mangiare ti puoi sentire sbagliata. Ti puoi sentire un fallimento” ha raccontato la deejay a cuore aperto cercando, forse, di far luce su quei sentimenti contrastanti che l’hanno accompagnata in questi mesi. Alla fine, però, il suo lungo sfogo l’ex tronista lo ha voluto concludere con delle parole di speranza, positive e piene di buone intenzioni. “Quando ricomincia a mangiare ricomincia a vivere. (Ri)cominci ad amarti. Anche se lei” l’anoressia “Non vuole. Ma lei è crudele e spietata. Tu no. Tu meriti di amarti, meriti di vivere”.