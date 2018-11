Valentina Dallari, siti per adulti? “Adoro, ci van tutti”. È polemica

Valentina Dallari si ritrae in una foto con la maglietta di un sito per adulti: scoppia la polemica con i fan. L’ex tronista si spiega: “Lo adoro, ci van tutti. Peggio rubare no?”

Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, ha scatenato una curiosa polemica su Instagram, dopo essersi ritratta con indosso una maglietta di un noto sito per adulti. La questione ha stimolato l’attenzione di molti fan che si sono divisi: c’è chi ha trovato il post interessante e contro le ipocrisie e chi ha biasimato la deejay, chiedendole il motivo di un tale gesto. La Dallari è quindi intervenuta, spiegando la scelta di indossare una maglia di un sito per adulti. “Che c’è di male a dire che lo adoro? Siamo nel 2018, svegliatevi. Peggio rubare no?”, ha risposto la Dallari a un follower. Ma la polemica non è finita qui…

L’ex tronista spiega la sua scelta: “Non mi faccio alcuna paranoia di cosa possa pensare la gente. Tanto su quel sito ci andiamo tutti”

“Ma che maglie metti?”, ha domandato un utente. “È soltanto una maglia che fa ridere… Ma poi siete i primi voi uomini ad andare dai baldracconi da combattimento. Shh proprio“, la secca risposta dell’ex tronista. A chi l’ha criticata sostenendo di far di tutto per attirare l’attenzione ha invece ribattuto: “No a dire il vero adoro quel sito”. E a chi l’ha invitata a lasciar perdere certe cose da poco, ha replicato: “Lo dici a me che sono stata ammalata 3 anni? Proprio perché sono così tranquilla a esprimere ciò che mi piace non mi faccio alcuna paranoia di cosa possa pensare la gente. Tanto su quel sito ci andiamo tutti, ahahah”.

Valentina Dallari: “E dopo 11 mesi, posso finalmente iniziare a cavarmela da sola. Si conclude qui quest’anno pieno di difficoltà”

Polemiche sui siti per adulti a parte, l’importante è che oggi Valentina si sia lasciata alle spalle un periodo infernale, segnato dall’anoressia. Dopo lunghi e pesanti mesi di cure, infatti, l’ex tronista, pochi giorni fa, ha annunciato di aver concluso il suo percorso clinico e di aver superato una fase tragica della sua vita. “E dopo 11 mesi, posso finalmente iniziare a cavarmela da sola. Si conclude qui quest’anno pieno di difficoltà, si conclude qui il mio percorso”. Poi il ringraziamento a chi l’ha aiutata e sostenuta: “Sono cosi riconoscente a queste persone che, con tanta pazienza e tanta passione mi hanno portato a essere di nuovo felice. Dire grazie non sarà mai abbastanza. Vi devo tutto”.