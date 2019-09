Valentina Dallari libro. Silvestrin commosso, Panicucci: “Frasi davvero forti”

Valentina Dallari, il libro e l’anoressia: a Mattino 5 l’ex tronista si svela

Valentina Dallari si racconta a Mattino 5, dove viene aperto un argomento molto delicato. Scendendo nel dettaglio, Federica Panicucci tratta il tema riguardante l’anoressia e tra gli ospiti c’è anche lei, l’ex tronista di Uomini e Donne che ha combattuto contro questo grave disturbo. Come lei stessa ricorda in studio, lo scorso anno è stata costretta a farsi aiutare in un centro residenziale. È riuscita a evitare il ricovero in ospedale, che le era stato inizialmente consigliato. Hanno subito notato come Valentina, durante la terapia, fosse abbastanza capace. Questo l’ha portata ad affrontare il suo problema, vivendo appunto in questo centro residenziale. Proprio qui è riuscita finalmente a combattere l’anoressia, che l’aveva portata a pesare 37 chili. La Panicucci chiede a Enrico Silvestrin, che si trova in collegamento con la trasmissione, di dire la sua al riguardo. L’ex concorrente del GF Vip non riesce a parlare. Sembra proprio che le dichiarazioni fatte dalla Dallari l’abbiano particolarmente colpito. Impossibile non notare le lacrime negli occhi di Silvestrin, che rivela alla Panicucci di volerne parlare più tardi.

Valentina Dallari e l’anoressia: Enrico Silvestrin si commuove, Federica Panicucci ha letto il libro

La Panicucci inizia a pensare che Silvestrin sia rimasto profondamente colpito dalla storia di Valentina poiché qualcuno vicino a lui starebbe soffrendo proprio di anoressia. In realtà, Enrico spiega che questo è un argomento su cui ha studiato molto, tanto che dà anche un consiglio a Taylor Mega. Intanto, Federica ricorda che Valentina ha scritto un libro sul periodo trascorso a lottare contro questo disturbo alimentare. “L’ho scritto totalmente da sola, volevo salutare la malattia. Poi scrivere è sempre stata la mia passione”, ammette l’ex tronista. La conduttrice, intanto, dichiara di aver letto Non mi sono mai piaciuta: “Racconti delle cose incredibili, ci sono frasi davvero forti”.

Valentina Dallari libro: frasi abbastanza forti in Non mi sono mai piaciuta

La Panicucci appare sorpresa quando rivela di aver letto delle frasi davvero forti nel libro della Dallari. Quest’ultima conferma, spiegando inoltre di aver preferito non dare consigli. Infatti, Valentina ha deciso di raccontare solo la sua storia, partendo proprio dall’inizio. La conduttrice consiglia a tutti di leggere Non mi sono mai piaciuta, libro che entra proprio nel vivo di questa malattia.