Taylor Mega soffre ancora di bulimia: l’influencer finalmente si confessa

Taylor Mega soffre ancora di bulimia: l’influencer si svela a Mattino 5

Aveva tempo fa lanciato la notizia e oggi Taylor Mega decide finalmente di parlarne a cuore aperto. A Mattino 5, l’influencer decide di confessare come stanno davvero le cose per quanto riguarda la bulimia. Su Instagram aveva confermato di conoscere questo disturbo alimentare e aveva promesso che un giorno ne avrebbe parlato. A Federica Panicucci spiega di non aver preferito continuare a restare in silenzio su questo suo problema per evitare di influenzare male coloro che la seguono. Taylor afferma di soffrire di bulimia da quando aveva 20 anni. Da allora non ha mai preso la decisione di farsi aiutare, cosa che le viene consigliata dai presenti in studio. Questo disturbo si presenta nella vita dell’influencer nei periodi di forte stress lavorativo. Ammette che solitamente cerca di mangiare bene e in modo sano. Quando, però, è stressata e va a mangiare fuori si lascia andare. Ultimamente non le sta capitando di vivere questi momenti, ma fino a un mese fa è ricaduta nuovamente.

Taylor Mega a Mattino 5: a cuore aperto sul disturbo alimentare che la colpisce nei periodi di stress

“Da quando avevo 20 anni soffro di bulimia, non è facile parlarne”, confessa Taylor nello studio della Panicucci. Insieme alla sua storia vi sono anche quelle raccontate da Valentina Dallari e da Tania Zamparo, le quali hanno invece sofferto di anoressia. Ma mentre loro hanno scelto di farsi aiutare da qualcuno, l’influencer ammette: “Secondo me la volontà deve venire da dentro e poi magari si può accompagnare un percorso da uno psicanalista”. Taylor ricorda un altro grave problema del suo passato, che riguarda le sostanze stupefacenti. Anche in questo caso, scelse di aiutarsi da sola a combattere la sua lotta. Ma i presenti in studio ovviamente non sono d’accordo, in particolare Enrico Silvestrin. Quest’ultimo interviene: “Consiglio veramente di affidarsi a qualcuno, ti aiuta a trovare quella volontà”.

Taylor Mega spiega nel dettaglio quando si presenta la bulimia

“So che è un atteggiamento sbagliato, anche perché sto male anche fisicamente. Ultimamente non mi sta capitando, ti parlo di un mese a questa parte, quando il lavoro mi chiede maggiore attenzione”, spiega Taylor entrando del dettaglio. Qualche tempo fa aveva confermato di aver avuto dei problemi con la bulimia, senza però scendere nel dettaglio. Ora rivela nel dettaglio come la colpisce questo disturbo alimentare, sperando che presto possa risolvere questo grave problema.