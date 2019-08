Valentina Dallari presenta il suo primo libro: “Non mi sono mai piaciuta”

“Non mi sono mai piaciuta” in arrivo il primo libro di Valentina Dallari. Ecco il suo annuncio

Dopo Giulia De Lellis, un’altra figlia dei programmi di Maria De Filippi ha annunciato che presto le sue parole approderanno sugli scaffali delle librerie. Stiamo parlando dell’ex tronista di Uomini e Donne, Valentina Dallari che proprio ieri ha annunciato che nel mese di settembre vedrà la luce il suo primo libro. Il titolo della sua opera è molto forte Non mi sono mai piaciuta e si tratta molto probabilmente di un’autobiografia. Forse, Valentina avrà voluto raccontare ai suoi fan il rapporto che ha con il suo corpo. Un rapporto che un tempo non era proprio facile visto che la ragazza ha dovuto affrontare un periodo molto difficile a causa dell’anoressia. Ora, però, Valentina sta bene ed è presumibile che proprio tramite questo libro, oltre che a raccontare quel terribile momento, vorrà lanciare un messaggio forte a coloro che avranno il piacere di leggerlo. La Dallari è una ragazza dal carattere molto tenace ma anche tanto dolce e sensibile. A Uomini e Donne abbiamo potuto conoscerla come una giovane donna molto decisa ma durante All Together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, chi l’ha osservata ha notato la sua emotività oltre al suo grande amore per la musica.

“Ho una news importante”, l’annuncio di Valentina Dallari

Ieri tramite delle Instagram Stories, Valentina Dallari ha annunciato al mondo che, nel mese di settembre, il suo primo libro, interamente scritto da lei, arriverà nelle librerie. “Ho il piacere di presentarvi il mio libro“, ha detto una super emozionata Valentina e poi ha continuato: “Sto morendo d’ansia ragazzi, non riesco a respirare. Il libro si chiamerà “Non mi sono mai piaciuta” e, come vi ho già spiegato, è interamente scritto da me. Rimanete sintonizzati perché ci saranno tantissime altre sorprese prima dell’uscita ufficiale del libro, ovvero a fine settembre. Io sono emozionatissima e non vedo l’ora di vedervelo tra le mani e non vedo l’ora che possiate leggerlo e dirmi cosa ne pensate. Sono stra felice! Un bacio!“. In seguito, la bellissima Dj ha ringraziato tutti i suoi fan per averla riempita di messaggi ricchi d’affetto.

“Non mi sono mai piaciuta”, ecco quando è prevista la data d’uscita

Purtroppo ancora non è stata rivelata la giornata precisa in cui il libro uscirà. A precisarlo, è stata proprio la stessa Dallari: “Per rispondere alle vostre domande: il libro uscirà a fine Settembre, ma a giorni vi comunicherò la data esatta e tante altre sorprese. Vi adoro”. Per chi ama leggere, il mese di Settembre si preannuncia essere bello prosperoso visto che uscirà anche il libro di Giulia De Lellis Le corna stanno bene su tutto. Dunque i fan dovranno prepararsi a fare lunghe file per poter comprare gli scritti delle loro ragazze preferite.