Valentina Dallari e Junior Cally si sono lasciati: l’ex tronista furiosa

Finita la relazione tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il rapper: a dare l’annuncio è Valentina Dallari attraverso alcune storie di Instagram

Sembrava aver trovato finalmente la felicità quando Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, aveva informato i fan di aver trovato l’amore. Il fidanzato, il rapper Junior Cally, è stato spesso bersagliato dalle critiche per via dei testi dei suoi brani, ritenuti da molti troppo violenti. Per Valentina questo sembrava non esser un problema, tanto che la giovane lo ha appoggiato in pieno anche durante la partecipazione del cantante all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Ad oggi, sembra che la situazione sia parecchio cambiata. A fornire dettagli in merito ci ha pensato proprio l’ex tronista che, attraverso alcune story di Instagram, ha confessato ai follower che la relazione è finita. Un addio abbastanza burrascoso date le circostanze con le quali il rapporto è terminato: pare che Cally sia sparito all’improvviso senza fornire più sue notizie alla fidanzata, dando modo così alla Dallari di capire di essere stata lasciata.

Valentina Dallari e Junior Cally, è finita. Lei sbotta sui social: “Mi fa tristezza”

“Il mio fidanzato non l’ho mai più sentito. Da un giorno all’altro è sparito ed è scomparso. Quindi la realtà, visto che me lo chiedete sempre, è che da un mese non lo sento. Ovviamente mi ha detto che non stava bene, io gli ho sempre detto che l’avrei aiutato. È sparito completamente”, ha dichiarato l’ex tronista, criticando poi alcune storie del rapper nelle quali ha pubblicato alcuni messaggi privati con delle ragazze dove venivano mandate foto intime. “Io da queste persone mi discosto completamente, mi fa tristezza però insomma, ricordatevi di stare di fianco a una persona che almeno ha le pal.e di mollarvi”.

Come è nata la storia d’amore con Junior Cally

Fu proprio Valentina, durante un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, a raccontare come era nata la relazione con il rapper. “Diversi mesi fa ho conosciuto una persona speciale. Ci siamo incontrati in un momento particolare per entrambi ed è stata l’unica persona per la quale ho deciso di buttarmi di nuovo”, raccontava solo pochi mesi fa.