Valentina Dallari si svela: l’attacco alla De Lellis e l’amore con Junior Cally

Valentina Dallari si svela: l’ex tronista spiega com’è nato lo sfogo contro le dichiarazioni di Giulia De Lellis e parla del fidanzato Junior Cally

Valentina Dallari si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. L’ex tronista non può fare a meno di parlare del particolare periodo in cui ha dovuto lottare contro alcune sue fragilità, dal quale è nato il suo primo libro ‘Non mi sono mai piaciuta‘. Valentina ha avuto il coraggio di parlare di un argomento molto delicato, anche con lo scopo di aiutare chi come lei sta vivendo un periodo così buio. Pagine intere dedicate alla descrizione dettagliata delle sue esperienze e della sua infanzia. In questo modo, è certa di poter aiutare i lettori a capire che questa malattia è, in realtà, una conseguenza. Si sente una persona molto forte, ma allo stesso tempo anche tanto debole quando si tratta delle persone a cui vuole bene. Ha sempre avuto un po’ paura di soffrire e, intanto, si è creata una corazza molto solida, che è riuscita però a gettarla nel dolore quando ha scelto di abbassare la guardia. Ed ecco che torna a parlare della polemica nata con Giulia De Lellis, che riguarda l’accettazione estetica. In particolare, qualche settimana fa, la Dallari si lasciava andare a un duro sfogo su Instagram proprio contro l’ex corteggiatrice.

Valentina Dallari, ecco perché ha acceso la polemica contro la De Lellis: “Mi sono sentita offesa”

La polemica con Giulia De Lellis è nata a seguito di alcune dichiarazioni fatte da quest’ultima, sul corpo e sul peso, riportate in una delle ultime puntate de Le Iene. Le parole utilizzate dall’influencer non sono per nulla state apprezzate da Valentina, che ora spiega cosa si è scatenato in lei. “Mi è dispiaciuto sentire alcune parole, soprattutto nel 2019, un’epoca in cui si parla tantissimo del problema del body shaming, un mondo dove ognuno cerca di non parlare apertamente dei propri gusti riguardanti il corpo per non urtare o influenzare negativamente chiunque stia ascoltando”, confessa la Dallari sul settimanale. Nel corso dell’intervista, Valentina si dice convinta del fatto che il fisico non dovrebbe mai essere considerato un metro di misura con cui giudicare sé stessi o gli altri. “Mi è dispiaciuto molto sentir definire alcune di loro come ‘grasse’. Io mi sono sentita offesa. Non sono molto d’accordo con l’uso del termine”, continua l’ex tronista.

Valentina Dallari: com’è nata la storia d’amore con Junior Cally

Con queste dichiarazioni, la Dallari ribadisce il suo pensiero su quanto dichiarato dalla De Lellis. Nel frattempo, Valentina parla anche della sua storia d’amore con Junior Cally, il rapper che è riuscito a conquistare il suo cuore. “Diversi mesi fa ho conosciuto una persona speciale. Ci siamo incontrati in un momento particolare per entrambi ed è stata l’unica persona per la quale ho deciso di buttarmi di nuovo”, ammette Valentina. L’ex tronista di Uomini e Donne rivela che entrambi sono felici insieme e non può non svelare come si sono conosciuti. Secondo quanto lei stessa racconta, a fare il primo passo è stato proprio il rapper. Quest’ultimo le ha scritto più volte, senza però ricevere risposte. Dopo di che, Valentina ha notato un commento di Junior Cally sotto una pagina di un libro che lei stava leggendo. Il rapper è così riuscito ad attirare la sua attenzione e da lì è iniziato tutto. Ora la Dallari si dichiara una persona fortunata.