By

Valentina Dallari e Junior Cally inseparabili, aspettando Sanremo…

Valentina Dallari e Junior Cally inseparabili, è amore vero. L’ufficialità della loro frequentazione è giunta qualche mese fa, più precisamente a ottobre 2019. Oggi i due sono una coppia a tutti gli effetti: affiatati, complici, innamorati. Un periodo roseo per entrambi: l’ex tronista di Uomini e Donne ha ormai archiviato i problemi con l’anoressia e si è risollevata più forte ed energica di prima; il rapper ha da poco saputo che è stato scelto per partecipare al Festival di Sanremo 2020. Sull’Ariston sbarcherà con il brano “No grazie”. Nel frattempo si gode l’amore con Valentina. Ultimamente i due sono tornati a mostrarsi anche assieme sui social, sancendo una volta di più il loro legame.

Sorridenti, giovani e spavaldi: appaiono così Junior e Valentina nell’ultimo post su Instagram pubblicato da quest’ultima con la didascalia “No grazie”, evidente omaggio alla news che il suo love parteciperà alla 70esima edizione della kermesse canora più celebre e prestigiosa del Bel Paese. Una coppia rampante, oggi felice. Soprattutto la Dallari che ha messo alle spalle i problemi fisici e di salute. La deejay, circa il periodo di sofferenza vissuto, ha anche da poco pubblicato un libro dal titolo “Non mi sono mai piaciuta”. Un tassello in più da aggiungere alla sua crescita personale e professionale.

Junior Cally, spaventoso incidente a novembre

Junior Cally è uno degli astri nascenti del rap italiano. Tra i suoi fan è noto per aver indossato sempre una maschera antigas durante le sue performance artistiche. Maschera smessa nel settembre 2019. Due mesi dopo, il cantante è stato vittima di un grave incidente. Fortunatamente ha salvato la sua vita. Dopo la sventura ha avviato un percorso di riabilitazione, durante il quale ha utilizzato anche una sedia a rotelle. Oggi pare essersi ripreso. Sanremo si avvicina e Cally vuole essere in forma al 100%. E naturalmente a sostenerlo non mancherà Valentina.