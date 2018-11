Valentina Corti di Un medico in famiglia insieme a un tentatore di Temptation Island

Sara di Un medico in famiglia, l’attrice Valentina Corti avvistata con un tentatore di Temptation Island

Che fine ha fatto Valentina Corti? L’attrice di Sara Levi nella fiction Un medico in famiglia è lontana dal piccolo schermo da un po’ ma è stata avvistata da Novella 2000 tra le braccia di un nuovo fidanzato. E non uno qualsiasi: si tratta infatti di Antonio Braucci, tentatore della prima edizione di Temptation Island Vip. Antonio, medico estetico napoletano, non ha avuto molta fortuna nel programma tv di Simona Ventura: a differenza di altri tentatori non ha attirato l’attenzione di nessuna ragazza fidanzata. Braucci è apparso pure nell’ultimo film di Ferzan Ozpetek, Napoli velata. Antonio è un grande appassionato di recitazione e sicuramente questo interesse lo ha portato ad avvicinarsi a Valentina, che fino a qualche anno fa faceva coppia fissa con Giovanni, un uomo estraneo al mondo dello spettacolo.

Antonio Braucci e Valentina Corti stanno insieme?

Antonio Braucci e Valentina Corti sono stati pizzicati dai paparazzi di Novella 2000 mentre si scambiavano baci appassionati per le strade di Roma. Considerata la recente esperienza di Antonio a Temptation Island Vip, la storia con l’attrice di Un medico in famiglia è iniziata da poco. Al momento i diretti interessati stanno vivendo questa frequentazione in gran segreto: sui rispettivi profili social non ci sono tracce di questa nuova liason.

Valentina Corti divisa tra cinema e teatro dopo la fiction

Dopo la fine di Un medico in famiglia, Valentina Corti si sta dividendo tra cinema e teatro. Ha lavorato ai film La macchina umana e La sabbia negli occhi. Attualmente è impegnata in teatro con l’opera Gli amici hanno sempre ragione.