Valentina Autiero si butta in politica e cambia look: “Irriconoscibile”

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando abbiamo visto per l’ultima volta Valentina Autiero di Uomini e Donne! La dama ha partecipato alla stagione 2021/2022 del programma di Canale 5. All’epoca Valentina era molto amata dal pubblico e anche da Maria De Filippi, soprattutto per i suoi interventi mirati contro chi sgarrava con lei.

Durante il percorso nel dating show ha frequentato diversi cavalieri come Germano Avolio, David Scarantino, Simone Virdis e Mattia Ciardo. È stato solo con Germano che la dama ha abbandonato la trasmissione, con un saluto un po’ forzato alla conduttrice e agli opinionisti: questi ultimi, rendendosi conto che tra di loro c’era una storia a tutti gli effetti, li avevano dolcemente invitati a lasciare il programma e a viversi fuori. Eppure la rottura è arrivata dopo pochi mesi a causa dell’eccessiva distanza e delle frequenti incomprensioni tra i due, che fuori da Uomini e Donne non erano affatto compatibili secondo Valentina.

Uomini e Donne, Valentina Autiero: capelli rossi e una nuova carriera

Durante la sua assenza a Canale 5 sono girate tantissime voci (mai confermate ufficialmente) secondo cui Valentina Autiero avrebbe chiamato insistentemente la trasmissione per anni con la speranza di rientrare. Ciononostante la De Filippi non le ha più concesso una sedia, a lei come tante altre del parterre femminile e i motivi, chiaramente, sono solo della redazione. Ma che lavoro fa Valentina? Da quello che pubblica sui social, l’ex dama di Uomini e Donne è una segretaria di un centro estetico anche se ormai lavora anche come influencer avendo raggiunto un quantitativo di follower molto consistente, oltre 200mila su Instagram. Nella sua biografia si leggono le sue passioni: il canto, il ballo, lo sport e i viaggi.

Nelle ultime ore, però, Valentina Autiero ha pubblicato una storia che ha lasciato senza parole i fan, soprattutto chi la conosceva per essere stata per lungo tempo una delle dame più chiacchierate di Uomini e Donne. Nella foto è comparso un manifesto elettorale con il suo nome, con l’invito a barrare la croce nella casella del sindaco del Comune di Anzio, con una scritta: “Una nuova avventura per me!”. Una vita tutta nuova quella della ex partecipante del dating show, che da pochissimo tempo ha anche rivoluzionato completamente il suo look, abbandonando i capelli neri e il look rockeggiante per darsi ad una chioma rosso fuoco e uno stile più bon ton. Non solo! Alcuni fan hanno notato anche qualche cambiamento estetico, ipotizzando qualche intervento di chirurgia. Sarà vero?