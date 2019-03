Valentina Allegri a Le Iene: “Mio padre innamorato ma Ambra è più gelosa”

Valentina Allegri a Le Iene: le dichiarazioni della figlia di Massimiliano Allegri sul padre e sul suo rapporto con Ambra Angiolini

Valentina Allegri, vittima di uno scherzo organizzato da Le Iene, ieri sera in TV ha parlato per la prima volta di suo padre, il mister Massimiliano Allegri, e della compagna di lui, Ambra Angiolini. Valentina ha dichiarato di essere in ottimi rapporti con l’attrice, tanto che le due si sentono abitualmente. Ambra, per esempio, è stata una delle prime a complimentarsi con lei il giorno della sua laurea. In merito al rapporto di coppia tra la Angiolini e Massimiliano Allegri, però, la ragazza ha confessato che, dal suo punto di vista, è proprio Ambra quella dei due ad essere più gelosa.

Valentina Allegri: Ambra Angiolini? “Mio padre è proprio innamorato di lei”

Valentina Allegri, spinta dai due invitati de Le Iene a dire di più su Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, ha poi dichiarato: “ Anche mio padre, quando è innamorato, corre, e adesso è proprio innamorato! ”. La relazione tra i due, dunque, sembrerebbe procedere oggi a gonfie vele. I rapporti con le rispettive famiglie sono ottimi e, stando alle ultime dichiarazioni di Valentina, anche in coppia le cose non potrebbero andare meglio. Al momento, dunque, il gossip sulle nozze imminenti parrebbe non essere più tanto improbabile (secondo voci sempre più insistenti Ambra e Allegri avrebbero intenzione di sposarsi a giugno).

Valentina Allegri dopo la fine della relazione con Piero Barone: ecco perché si sono lasciati

Sui giornali e nei siti di gossip di Valentina Allegri si è parlato sopratutto per via della sua relazione con Piero Barone de Il Volo. A Le Iene la ragazza ha confessato che tra di loro è finita per via dei “Troppi impegni lavorativi” del cantante. Adesso entrambi sono tornati single e quando a Valentina è stato chiesto di esprimere una preferenza tra Piero e Cristiano Ronaldo lei, secca, ha risposto: “Nessuno dei due”, quasi a confermare l’intenzione di non voler ritornare più sui suoi passi con il tenore.