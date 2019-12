Valentin non lascia Amici MA a una condizione: il ballerino fa sul serio

Valentin ha lasciato Amici 19? Il ballerino ha preso una decisione dopo la puntata: le news dal daytime

Valentin Alexandru ha lasciato Amici 19? Questo interrogativo ha tormentato il pubblico del talent show per tutto il weekend, ma finalmente abbiamo una risposta. Nel daytime di oggi infatti abbiamo visto cosa è successo dopo la registrazione di venerdì, quando in studio Valentin ha dichiarato di voler lasciare la scuola. Il motivo? Ha spiegato di non sentirsi apprezzato come ballerino e di non meritare alcuni giudizi degli insegnanti. Valentin non ha gradito il fatto che, tra le righe magari, sia stato considerato come l’ultimo dei ballerini di Amici. Valentin ha cominciato a dire poi di non sentirsi a suo agio nel programma, ma Maria De Filippi lo ha spinto a riflettere sulla sua decisione. Tornati in sala relax, proprio la conduttrice ha raggiunto la squadra di Nyv per parlare della sfida persa in puntata.

Amici, Valentin Alexandru non ha abbandonato il talent show: le ultime news

Valentin ha detto che con il suo discorso non si riferiva prettamente alla sfida con Talisa, perché non si è guardato da fuori e non poteva essere sicuro della sua performance. A questo punto, Maria lo ha spinto ulteriormente a prendersi del tempo, dicendo anche che gli avrebbe dato l’opportunità di vedere i video della sfida, così da prendere una decisione in modo più consapevole. Valentin ha accettato e più tardi ha potuto vedere i video delle due esibizioni. Dopo essersi rivisto, ha commentato così: “Difficile da giudicare perché abbiamo fatto cose diverse. Non mi piace tanto come ho ballato, però penso che la mia performance era migliore. Da come hanno parlato stasera sembra che sono l’ultimo dei ballerini. Questo ballo si poteva fare come ho fatto io, era un jive sporco”.

Valentin è ancora un ballerino di Amici, ma a una condizione: Natalia Titova giudice

Gli altri allievi della sua squadra sono intervenuti dicendo più o meno la stessa cosa, cioè che Valentin è un ballerino di latino-americano e non ha un giudice in commissione. In particolare si sono esposti Giulia e Federico, poi Devil Angelo gli ha suggerito di avanzare una richiesta alla produzione per tutelarsi, visto che non si sente apprezzato totalmente. Valentin non ha lasciato Amici, come aveva invece deciso in puntata, ha accolto il suggerimento dei suoi compagni, così chiederà alla produzione di avere anche Natalia Titova giudice: “Così c’è anche qualcuno competente nel mio stile di ballo che può giudicarmi”. Questa richiesta verrà accettata? Lo scopriremo nei prossimi giorni!