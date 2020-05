Valentin dopo Amici, Francesca tra i pensieri? “Proteggere la mia anima”

Amici, Valentin Dimitru Alexandru torna su Instagram e i pensieri volano a Francesca Tocca

Valentin Alexandru Dumitru continua ad essere al centro del gossip nonostante Amici 19 sia finito da un pezzo; a testimoniarlo, anche una recente intervista di Maria De Filippi rilasciata a Vanity Fair in cui la conduttrice parla proprio di lui e della puntata indimenticabile in cui lo invitò ad abbandonare il talent show. Se parliamo tutti di Valentin non appena pubblica una storia questo dipende soprattutto dal fatto che né lui né Francesca Tocca parlano del loro rapporto attuale: sono arrivati solo probabili indizi e una volta anche una foto pubblicata proprio da lei che però fu subito costretta a cancellarla a causa delle continue e ingiuste critiche ricevute dai fan. Oggi Valentin è tornato con un post che fa pensare proprio a Francesca.

Valentin e Francesca, cosa succede dopo Amici: le frasi del ballerino che fanno pensare

“Che maschera – queste le sue parole su Instagram – devo indossare per proteggere la mia anima e tutto quello che amo?”. E non si tratta neanche del primo post, visto che ieri ha pubblicato una foto con un commento simile: “Ridi sempre, ridi, fatti credere pazzo, ma mai triste. Ridi anche se ti sta crollando il mondo addosso, continua a sorridere. Ci son persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegnerlo”. I post possono essere considerati anche dei semplici pensieri che magari Valentin ha voluto scrivere pensando agli hater ma non è detto che non c’entri Francesca, soprattutto nel primo caso, visto che parla di persone che ama, e ricordiamo che lui e Francesca si sono lasciati nonostante lui stesso abbia dichiarato di esserne innamorato.

News Amici, Francesca e Valentin stanno insieme? Silenzio assordante

Non sappiamo quale sarà il futuro di Francesca, che intanto oggi ha dedicato la Festa della mamma alla sua bellissima figlia, e Valentin; siamo convinti però che se stanno davvero assieme devono uscire allo scoperto e infischiarsene degli hater: nessuno può impedire a chi è felice di condividere col mondo il proprio stato d’animo. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.