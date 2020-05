Valentin e Francesca Tocca, di nuovo vicini? Spunta un gesto inatteso di lei

Valentin Alexandru e Francesca Tocca di Amici, il ritorno è vicino? Lei si fa scappare un gesto che fa sognare i fan

Valentin Alexandru e Francesca Tocca sono tornati insieme? Un ultimo gesto compiuto dalla ballerina professionista di Amici fa sperare i fan e sembra provare che tra loro sia tornata la serenità. Come hanno notato anche le talpine de Il Vicolo delle News, nelle ultime ore, Francesca si è lasciata scappare un like abbastanza sospettoso sotto una foto condivisa da Valentin su Instagram. Scendendo nel dettaglio, pare che la Tocca approvi il pensiero di una fan, che spiega agli altri utenti di essere convinta del fatto che i due continuino a essere nella mente l’uno dell’altra. In particolare, rivela di avere un sentore molto importante in questi giorni, guardando le foto e le Stories condivise da entrambe. Ovviamente la fan precisa che le sue sensazioni potrebbero essere errate. Ed è proprio al commento di questa utente che la Tocca ha messo il like. Abbastanza inaspettato il gesto di Francesca, visto come si erano evolute le cose tra lei e Valentin. Resta comunque certo il fatto che Francesca continua a seguire i post condivisi dall’ex concorrente di Amici, visto che si ritrovava a leggere i vari commenti.

Francesca Tocca si lascia scappare un like sospettoso sotto la foto di Valentin

Il tutto è avvenuto sotto la foto di cui vi abbiamo parlato proprio nella giornata di ieri. “Sono tranquillo, tutto ciò che è scritto per essere mio sarà mio”, ha scritto Valentin nel post da lui condiviso. Proprio tra i commenti sotto questo feed notiamo uno in particolare: “Lei è già sua perché sono uno nella mente dell’altro”. Quando un utente ha scritto di non essere d’accordo con questo pensiero, la fan ha continuato: “Io invece ho questa sensazione, guardando le varie foto/stories ho questo sentore. Poi boh, magari mi sbaglio”. Ed è proprio a questo commento che Francesca Tocca ha messo il suo like.

Amici, Valentin e Francesca Tocca: una storia senza fine, i fan sognano il ritorno

Cosa sta accadendo, dunque, tra Valentin e Francesca Tocca? Il like della ballerina non poteva passare inosservato e ora i fan iniziano a pensare a un ritorno di fiamma! E chissà, magari prossimamente i due annunceranno di essere tornati insieme. Non ci resta che attendere, pertanto, per scoprire cosa sta realmente succedendo tra Valentin e la Tocca.